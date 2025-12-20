750 bin TL’si olanlar dikkat: 32 günde bankaların ödediği net kazançlar ortaya çıktı

Kısa vadede parasını değerlendirmek isteyenler için bankaların 32 günlük vadede sunduğu faiz oranları ve vade sonu tutarları belli oldu. İşte banka banka 750 bin TL'nin aylık getirisi...

Merkez Bankası'nın faiz politikaları ve piyasa dinamikleri, bankacılık sektöründeki rekabeti zirveye taşıdı. Nakit parası olan vatandaşlar için güvenli liman arayışı sürerken, bankaların sunduğu 32 günlük vadeli mevduat oranları dudak uçuklatan seviyelere ulaştı.

750 bin TL için bankaların güncel faiz oranları, aylık net getirileri ve vade sonu toplam tutarları şu şekilde listelendi:

ON Dijital Bankacılık
Faiz oranı: %45,5
Aylık getiri: 25.079,72 TL
Vade sonu tutar: 775.079,72 TL

Fibabanka
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 24.799,75 TL
Vade sonu tutar: 774.799,75 TL

TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 24.799,75 TL
Vade sonu tutar: 774.799,75 TL

HSBC
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 24.799,75 TL
Vade sonu tutar: 774.799,75 TL

getirfinans
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 21.654,50 TL
Vade sonu tutar: 771.654,50 TL

QNB
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 21.459,95 TL
Vade sonu tutar: 771.459,95 TL

Odea
Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 22.241,10 TL
Vade sonu tutar: 772.241,10 TL

Hayat Finans
Kâr payı oranı: %40,59
Aylık getiri: 22.018,68 TL
Vade sonu tutar: 772.018,68 TL

DenizBank
Faiz oranı: %40,5
Aylık getiri: 21.969,86 TL
Vade sonu tutar: 771.969,86 TL

QNB
Faiz oranı: %40,5
Aylık getiri: 21.969,86 TL
Vade sonu tutar: 771.969,86 TL

Akbank
Faiz oranı: %40,5
Aylık getiri: 21.969,86 TL
Vade sonu tutar: 771.969,86 TL

Garanti BBVA
Faiz oranı: %39,5
Aylık getiri: 21.427,40 TL
Vade sonu tutar: 771.427,40 TL

Enpara.com
Faiz oranı: %39
Aylık getiri: 21.156,16 TL
Vade sonu tutar: 771.156,16 TL

Ziraat Bankası
Faiz oranı: %39
Aylık getiri: 21.156,16 TL
Vade sonu tutar: 771.156,16 TL

