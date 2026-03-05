750 bin TL’yi 32 gün vadeye koyan ne kazanıyor? İşte en yüksek faizi veren bankalar
750.000 TL birikimini 32 günlük vadeli hesapta değerlendirmek isteyen yatırımcılar için banka banka faiz oranlarını ve net kazanç tablosunu derledik. İşte 750.000 TL’nin 32 günlük vadede bankalara göre kazanç tablosu…
Elindeki nakdi risksiz ve garantili bir yatırım aracı olan vadeli mevduatta değerlendirmek isteyenler, bankaların sunduğu güncel faiz oranlarını yakından takip ediyor.
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 21.816,1 TL
Vade Sonu Tutar: 771.816,1 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 23.960,44 TL
Vade Sonu Tutar: 773.960,44 TL
Odea Bank
Faiz Oranı: %43,25
Aylık Getiri: 19.900,92 TL
Vade Sonu Tutar: 769.900,92 TL
Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 23.680,87 TL
Vade Sonu Tutar: 773.680,87 TL
HSBC
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 23.401,39 TL
Vade Sonu Tutar: 773.401,39 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 23.122,01 TL
Vade Sonu Tutar: 773.122,01 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 21.015,31 TL
Vade Sonu Tutar: 771.015,31 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 20.156,77 TL
Vade Sonu Tutar: 770.156,77 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %40,25
Aylık Getiri: 21.834,25 TL
Vade Sonu Tutar: 771.834,25 TL
QNB
Faiz Oranı: %40,25
Aylık Getiri: 21.834,25 TL
Vade Sonu Tutar: 771.834,25 TL
ING
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 19.804,93 TL
Vade Sonu Tutar: 769.804,93 TL
Akbank
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 21.698,63 TL
Vade Sonu Tutar: 771.698,63 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %39,75
Aylık Getiri: 21.563,01 TL
Vade Sonu Tutar: 771.563,01 TL
Hayat Finans
Kâr Payı Oranı: %39,51
Aylık Getiri: 21.432,82 TL
Vade Sonu Tutar: 771.432,82 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 21.156,16 TL
Vade Sonu Tutar: 771.156,16 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %38,5
Aylık Getiri: 20.884,93 TL
Vade Sonu Tutar: 770.884,93 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: %37,5
Aylık Getiri: 20.342,47 TL
Vade Sonu Tutar: 770.342,47 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 20.071,23 TL
Vade Sonu Tutar: 770.071,23 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %35
Aylık Getiri: 18.986,3 TL
Vade Sonu Tutar: 768.986,3 TL