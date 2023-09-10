7500 TL emekli maaşı alanlar dikkat! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte o rakam...

En düşük emekli maaşı ocak ve nisanda yapılan artışla beraber 3.500 TL'den 7.500 TL'ye seviyesine çekildi.Erdoğan'ın talimatını verdiği bir diğer emekli zammı düzenlemesi de taban maaşlara olacak. Burada üzerinde durulan bir diğer rakam ise 10 bin TL olarak dikkat çekti.