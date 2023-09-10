7500 TL emekli maaşı alanlar dikkat! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte o rakam...
Ocak ve Nisan aylarındaki artışlarla birlikte en düşük emekli maaşı 3.500 TL'den 7.500 TL'ye yükseltilmişti, ancak yüksek enflasyon ve çözümsüzlük nedeniyle emekliler hala ekonomik zorluklarla karşı karşıya! Peki, gelecek dönemde en düşük emekli maaşı ne kadar olabilir?
En düşük emekli maaşı ocak ve nisanda yapılan artışla beraber 3.500 TL'den 7.500 TL'ye seviyesine çekildi.Erdoğan'ın talimatını verdiği bir diğer emekli zammı düzenlemesi de taban maaşlara olacak. Burada üzerinde durulan bir diğer rakam ise 10 bin TL olarak dikkat çekti.
Eğer ekim ayında bir düzenleme söz konusu olursa en düşük emekli maaşı 6 ay sonra yeniden belirlenmiş olacak.
EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz, memur ve emekli maaşlarına değinerek, enflasyon farkının yansımasının memur emeklilerinin maaşlarında göreceğini, diğer emeklilerle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabileceklerini vurguladı.
Yılmaz, "Emeklilerimizle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabiliriz. Yıl sonuna kadar çalışmalarımızı sonuçlandırmayı öngörüyoruz" dedi.