750.000 TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklatıyor: İşte banka banka güncel liste...

Mevduat faizlerinde rekabet kızıştı, bankalar müşteri kapmak için yarışa girdi. Elinde nakit parası olan vatandaşlar için "güvenli liman" arayışı sürerken, 750.000 TL'nin aylık getirisi belli oldu. İşte 32 gün sonunda hesabınıza yatacak o rakamlar ve bankaların güncel faiz oranları...

Yayınlanma:
Birikimini enflasyon karşısında eritmek istemeyen ve borsadaki dalgalanmalardan kaçınan yatırımcılar, rotayı vadeli mevduat hesaplarına çevirdi.

Peki, hangi banka ne kadar veriyor? En yüksek faizi kim sunuyor? İşte 750.000 TL için 32 günlük vade sonunda elde edilecek net kazançlar ve banka banka detaylı liste:

Akbank
Faiz oranı: %42
Aylık getiri: 23.122,01 TL
Vade sonu tutar: 773.122,01 TL

Garanti BBVA
Faiz oranı: %39,5
Aylık getiri: 21.427,40 TL
Vade sonu tutar: 771.427,40 TL

QNB
Faiz oranı: %43,5
Aylık getiri: 21.709,48 TL
Vade sonu tutar: 771.709,48 TL

Odea
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 20.718,94 TL
Vade sonu tutar: 770.718,94 TL

ON Dijital Bankacılık
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 24.799,75 TL
Vade sonu tutar: 774.799,75 TL

Fibabanka
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 24.240,11 TL
Vade sonu tutar: 774.240,11 TL

HSBC
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 24.240,11 TL
Vade sonu tutar: 774.240,11 TL

Yapı Kredi
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 22.300,90 TL
Vade sonu tutar: 772.300,90 TL

getirfinans
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 21.154,91 TL
Vade sonu tutar: 771.154,91 TL

ING
Faiz oranı: %42,5
Aylık getiri: 21.061,25 TL
Vade sonu tutar: 771.061,25 TL

DenizBank
Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 22.241,10 TL
Vade sonu tutar: 772.241,10 TL

Hayat Finans
Kâr payı oranı: %40,56
Aylık getiri: 22.002,41 TL
Vade sonu tutar: 772.002,41 TL

Ziraat Bankası
Faiz oranı: %39
Aylık getiri: 21.156,16 TL
Vade sonu tutar: 771.156,16 TL

Enpara.com
Faiz oranı: %38,5
Aylık getiri: 20.884,93 TL
Vade sonu tutar: 770.884,93 TL

İş Bankası
Faiz oranı: %38,5
Aylık getiri: 20.884,93 TL
Vade sonu tutar: 770.884,93 TL

VakıfBank
Faiz oranı: %42
Aylık getiri: 22.783,56 TL
Vade sonu tutar: 772.783,56 TL

Şekerbank
Faiz oranı: %38
Aylık getiri: 20.613,70 TL
Vade sonu tutar: 770.613,70 TL

Halkbank
Faiz oranı: %37
Aylık getiri: 20.071,23 TL
Vade sonu tutar: 770.071,23 TL

