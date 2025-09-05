8 Eylül’e kadar süreniz var: Emlak vergisi artışına nasıl itiraz edilir?
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni emlak rayiç bedelleri açıklandı. 2026-2029 döneminde geçerli olacak bu değerlerle birlikte özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde ve turizm bölgelerinde emlak vergilerinde yüzde yüzleri aşan artışlar gündeme geldi.
Yeni rayiç bedeller yalnızca emlak vergilerini değil; tapu harcı, değerli konut vergisi, emsal kira bedeli, veraset ve intikal vergisi, değer artış kazancı ve taşınmaz kültür varlıkları katkı payını da doğrudan etkileyecek.
Bu durum kira fiyatlarından konut satışlarına, inşaat maliyetlerinden yatırım maliyetlerine kadar birçok kalemde yükselişe neden olacak.
İTİRAZ İÇİN SON TARİH 8 EYLÜL
Normal şartlarda 30 günlük dava açma süresi bulunan emlak vergisi itirazları, adli tatile denk geldiği için uzatıldı. Bu nedenle dava açmak isteyenler için son gün 8 Eylül 2025 olarak belirlendi.
Dikkat çeken bir diğer nokta ise, açılan davalarda alınacak iptal kararlarının aynı mahalle veya sokakta bulunan tüm mükellefler için geçerli olacak olması. Yani bir kişinin açtığı dava, benzer durumda olan birçok kişiyi de etkileyebilecek.
Ancak uzmanlar, belediyeye başvuru yaparak itiraz etmenin dava açma süresini durdurmadığını vurguluyor. Bu nedenle mağduriyet yaşayanların doğrudan vergi mahkemelerine başvurmaları öneriliyor.
“VATANDAŞLAR RAYİÇ BEDELLERİ DİKKATLE İNCELEMELİ”
Türkiye Gazetesi’ne konuşan avukat Serkan Ekici, sürece ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:
“Emlak vergisi matrahını oluşturan rayiç bedellerdeki güncellemeler, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilen ve ekonomik dinamikleri yansıtmayı hedefleyen idari bir uygulamadır. Hukuk sistemimiz, vergi mükelleflerine kendi taşınmazlarına ilişkin somut delilleriyle (emsal kıyaslama, eksik bildirim, maddi hata vb.) başvurarak idari itiraz ve ardından yargı yoluyla hak arayışı imkânı tanımaktadır. Sürecin sağlıklı işlemesi için vatandaşlarımızın tebligatlardaki rayiç bedeli dikkatle incelemeleri ve hukuki süreçleri takip etmeleri kendi menfaatleri açısından faydalı olacaktır” dedi.
İTİRAZ SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
Vatandaşlar, emlak vergisi artışına ilişkin tebligatları aldıktan sonra 30 gün içinde vergi mahkemelerine başvurarak dava açabiliyor.
Başvuru sırasında somut deliller sunulması gerekiyor. Emsal taşınmazların değerleriyle kıyaslama, belediyelerin hatalı bildirimleri veya maddi hatalar bu süreçte en önemli kanıtlar arasında yer alıyor.
Mahkemeden çıkacak iptal kararının yalnızca davacıyı değil, aynı bölgede bulunan diğer mükellefleri de etkileyecek olması, bu süreci milyonlarca vatandaş için kritik hale getiriyor.