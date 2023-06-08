Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Türk Lirası dolar karşısında değerini kaybederken, altın fiyatları da dalgalı seyrediyor. Peki 8 Haziran 2023 Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı, güne değer kazancıyla başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 1.478 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 2.453 lira, Cumhuriyet altını da 10.079 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, dün yüzde 1,2 azalışla günü 1.940 dolardan kapatmasının ardından şu sıralarda 1.965 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerle risk iştahının düşük seyrettiğini bildirerek, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere merkez bankalarının enflasyonla mücadelede istenilen sinyalleri alamamasının varlık fiyatlamalarını zorlaştırdığını kaydetti.
Dünya genelinde merkez bankalarının ardı ardına beklentilerin aksine karar aldığını belirten analistler, Fed'in gelecek hafta yapacağı toplantıya yönelik öngörülerin yeniden belirsizleştiğini ve para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın gelecek hafta 25 baz puan faiz artırabileceğine ilişkin öngörülerin yüzde 34 seviyesine çıktığını ifade etti.
Analistler, tahvil piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini hatırlatarak, dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin 1 Mayıs'tan bu yana en güçlü günlük yükselişi 12 baz puan artışla kaydederek yüzde 4,80'e çıktığını söyledi.