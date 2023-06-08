Araç sahipleri dikkat: Çifte zam yolda!

Son günlerde döviz kurlarında yaşanan hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkiledi. Benzin ve motorin fiyatlarına zam geleceği belirtildi. Yaşanan gelişmelerin ardından gözler güncel benzin, LPG ve motorin fiyatlarına çevrildi.

MOTORİN VE BENZİNE ZAM GELİYOR

9 Haziran 2023 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere, benzine 2,35 TL, motorine 1,25 TL zam gelmesi bekleniyor.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

• İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 21,19 TL

• İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,70 TL

• İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 9,69 TL

• İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21,24 TL

• İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20,75 TL

• İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 9,72 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

• Benzin fiyatı: 21,60 TL

• Motorin fiyatı: 21,11 TL

• LPG fiyatı: 9,87 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

• Benzin fiyatı: 21,59 TL

• Motorin fiyatı: 21,19 TL

• LPG fiyatı: 9,76 TL

Kaynak: https://www.haberturk.com/motorin-ve-benzine-zam-yolda-8-haziran-2023-akaryakit-fiyatlari-ile-lpg-motorin-benzin-fiyati-3598396