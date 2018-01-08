İstanbul serbest piyasada dolar 3,7420, avro 4,4980 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 3,7400 liradan alınan dolar, 3,7420 liradan satılıyor.
4,4960 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,4980 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7450 lira, avronun satış fiyatı ise 4,5060 lira olmuştu.
Haftanın ilk gününde serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu. Dolar 3,7420 liradan, avro 4,4980 liradan haftaya başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 3,7420, avro 4,4980 liradan haftaya başladı.
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