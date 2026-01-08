8 Ocak 2026 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar?
Brent petrol ve döviz kurlarındaki anlık değişimler pompa fiyatlarına yansımayı sürdürürken, araç sahipleri 8 Ocak 2026 sabahına güncel fiyat araştırmasıyla başladı.
Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, akaryakıt sektöründeki fiyatlandırmalar üzerinde doğrudan etkili olmaya devam ediyor. Özellikle Brent petrol varil fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurlarındaki değişimler ve peş peşe gelen ÖTV zamları, benzin ve motorin fiyatlarını şekillendiren ana unsurlar olarak öne çıkıyor.
8 Ocak 2026 Perşembe günü itibarıyla piyasalardaki bu hareketlilik, araç sahiplerini güncel maliyet hesaplamasına yöneltti. Vatandaşlar, değişen ekonomik parametreler ışığında “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?” ve “LPG fiyatları güncel ne kadar?” sorularına yanıt arıyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorin grubunda fiyat güncellemesine gidilmesi bekleniyor. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 1 lira 40 kuruşluk bir indirim öngörülüyor.
İşte güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası
Benzin litre fiyatı: 53.17 TL
Motorin litre fiyatı: 54.58 TL
LPG litre fiyatı: 29.03 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin litre fiyatı: 52.97 TL
Motorin litre fiyatı: 54.38 TL
LPG litre fiyatı: 28.40 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 54.00 TL
Motorin litre fiyatı: 55.58 TL
LPG litre fiyatı: 28.92 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 54.33 TL
Motorin litre fiyatı: 55.91 TL
LPG litre fiyatı: 28.85 TL