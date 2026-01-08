8 Ocak 2026 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar?

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorin grubunda fiyat güncellemesine gidilmesi bekleniyor. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 1 lira 40 kuruşluk bir indirim öngörülüyor.

İşte güncel akaryakıt fiyatları: