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8 Şubat 2019 Cuma dolar euro-avro ne kadar kaç para (Güncel döviz fiyatları)

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu. Dolar 5,2660 liradan, avro 5,9720 liradan güne başladı 

8 Şubat 2019 Cuma dolar euro-avro ne kadar kaç para (Güncel döviz fiyatları)

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2660 liradan, avro 5,9720 liradan güne başladı. 

Kapalıçarşı'da 5,2640 liradan alınan dolar, 5,2660 liradan satılıyor. 

5,9700 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,9720 lira olarak belirlendi.
 
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,2530 lira, avronun satış fiyatı ise 5,9640 lira olmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #dolar #Euro #avro
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