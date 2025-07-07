800 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu! Banka banka faiz listesi açıklandı

Enflasyonla mücadele kapsamında sürdürülen sıkı para politikası, bankaların vadeli mevduat faiz oranlarını da rekor seviyelere taşıdı. Pek çok banka şu anda yüzde 50’nin üzerinde faiz oranlarıyla müşterilerine vadeli mevduat fırsatları sunuyor. Özellikle büyük tutarlarda yatırım yapanlar için faiz getirileri ciddi kazançlar anlamına geliyor.