800 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu! Banka banka faiz listesi açıklandı
Politika faizlerinin yüzde 50’nin üzerine çıkarılmasıyla bankalar arasında mevduat yarışı hız kazandı. 800 bin TL'lik birikimini vadeli hesapta değerlendirenler için bankaların sunduğu aylık faiz getirileri netleşti. İşte detaylar...
Enflasyonla mücadele kapsamında sürdürülen sıkı para politikası, bankaların vadeli mevduat faiz oranlarını da rekor seviyelere taşıdı. Pek çok banka şu anda yüzde 50’nin üzerinde faiz oranlarıyla müşterilerine vadeli mevduat fırsatları sunuyor. Özellikle büyük tutarlarda yatırım yapanlar için faiz getirileri ciddi kazançlar anlamına geliyor.
İşte Haber Global'de yer alan habere göre en yüksek mevduat faizini veren bankalar ve 800 bin TL'nin banka banka aylık faiz getirisi...
Denizbank
Faiz Oranı: % 49
Vade Sonu Tutar: 829.212 TL
Net Kazanç: 29.212 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: % 48
Vade Sonu Tutar: 828.616 TL
Net Kazanç: 28.616 TL
AKBANK
Faiz Oranı: % 48
Vade Sonu Tutar: 828.616 TL
Net Kazanç: 28.616 TL
TEB
Faiz Oranı: % 50
Vade Sonu Tutar: 829.808 TL
Net Kazanç: 29.808 TL
ING
Faiz Oranı: % 50
Vade Sonu Tutar: 829.808 TL
Net Kazanç: 29.808 TL
QNB
Faiz Oranı: % 49,5
Vade Sonu Tutar: 829.510 TL
Net Kazanç: 29.510 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: % 39,5
Vade Sonu Tutar: 823.548 TL
Net Kazanç: 23.548 TL
HSBC
Faiz Oranı: % 50
Vade Sonu Tutar: 829.808 TL
Net Kazanç: 29.808 TL