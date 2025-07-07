800 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu! Banka banka faiz listesi açıklandı

Politika faizlerinin yüzde 50’nin üzerine çıkarılmasıyla bankalar arasında mevduat yarışı hız kazandı. 800 bin TL'lik birikimini vadeli hesapta değerlendirenler için bankaların sunduğu aylık faiz getirileri netleşti. İşte detaylar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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800 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu! Banka banka faiz listesi açıklandı - Resim: 1

Enflasyonla mücadele kapsamında sürdürülen sıkı para politikası, bankaların vadeli mevduat faiz oranlarını da rekor seviyelere taşıdı. Pek çok banka şu anda yüzde 50’nin üzerinde faiz oranlarıyla müşterilerine vadeli mevduat fırsatları sunuyor. Özellikle büyük tutarlarda yatırım yapanlar için faiz getirileri ciddi kazançlar anlamına geliyor.

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800 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu! Banka banka faiz listesi açıklandı - Resim: 2

 İşte Haber Global'de yer alan habere göre en yüksek mevduat faizini veren bankalar ve 800 bin TL'nin banka banka aylık faiz getirisi...

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800 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu! Banka banka faiz listesi açıklandı - Resim: 3

Denizbank

Faiz Oranı: % 49
Vade Sonu Tutar: 829.212 TL
Net Kazanç: 29.212 TL

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800 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu! Banka banka faiz listesi açıklandı - Resim: 4

Garanti BBVA

Faiz Oranı: % 48
Vade Sonu Tutar: 828.616 TL
Net Kazanç: 28.616 TL

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800 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu! Banka banka faiz listesi açıklandı - Resim: 5

AKBANK

Faiz Oranı: % 48
Vade Sonu Tutar: 828.616 TL
Net Kazanç: 28.616 TL

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800 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu! Banka banka faiz listesi açıklandı - Resim: 6

TEB

Faiz Oranı: % 50
Vade Sonu Tutar: 829.808 TL
Net Kazanç: 29.808 TL

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800 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu! Banka banka faiz listesi açıklandı - Resim: 7

ING

Faiz Oranı: % 50
Vade Sonu Tutar: 829.808 TL
Net Kazanç: 29.808 TL

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800 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu! Banka banka faiz listesi açıklandı - Resim: 8

QNB

Faiz Oranı: % 49,5
Vade Sonu Tutar: 829.510 TL
Net Kazanç: 29.510 TL

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800 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu! Banka banka faiz listesi açıklandı - Resim: 9

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: % 39,5
Vade Sonu Tutar: 823.548 TL
Net Kazanç: 23.548 TL

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800 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu! Banka banka faiz listesi açıklandı - Resim: 10

HSBC

Faiz Oranı: % 50
Vade Sonu Tutar: 829.808 TL
Net Kazanç: 29.808 TL

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mevduat faizi