800 bin TL’yi bankaya yatıran servetine servet katıyor! Bakın bankalar ne kadar faiz getiriyor?

Mevduat faiz oranları son dönemde hızla yükselirken, 800 bin TL’yi 32 günlüğüne vadeli mevduata yatırmak isteyenlerin kazanç tablosu belli oldu. Bankaların sunduğu faiz oranları ve vade sonunda elde edilecek getiriler yatırımcılar için dikkat çekici rakamlar ortaya çıkardı.
İşte banka banka 800 bin TL mevduatın aylık getirisi:
Akbank
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 26.453,07 TL
Vade sonu tutar: 826.453,07 TL
Odea
Faiz oranı: %47
Aylık getiri: 23.328,18 TL
Vade sonu tutar: 823.328,18 TL
Alternatif Bank
Faiz oranı: %48
Aylık getiri: 25.598,32 TL
Vade sonu tutar: 825.598,32 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz oranı: %48
Aylık getiri: 24.715,62 TL
Vade sonu tutar: 824.715,62 TL
GetirFinans
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 24.514,45 TL
Vade sonu tutar: 824.514,45 TL
CepteTEB
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 23.669,13 TL
Vade sonu tutar: 823.669,13 TL
HSBC
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 25.021,65 TL
Vade sonu tutar: 825.021,65 TL
DenizBank
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 26.038,36 TL
Vade sonu tutar: 826.038,36 TL
Yapı Kredi
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 26.453,07 TL
Vade sonu tutar: 826.453,07 TL
Garanti BBVA
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 25.459,73 TL
Vade sonu tutar: 825.459,73 TL
Ziraat Bankası
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 25.459,73 TL
Vade sonu tutar: 825.459,73 TL
Enpara.com
Faiz oranı: %43,5
Aylık getiri: 25.170,41 TL
Vade sonu tutar: 825.170,41 TL
Hayat Finans
Faiz oranı: %43,22
Aylık getiri: 25.008,39 TL
Vade sonu tutar: 825.008,39 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz oranı: %36
Aylık getiri: 20.830,68 TL
Vade sonu tutar: 820.830,68 TL