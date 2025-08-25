800 bin TL’yi bankaya yatıran servetine servet katıyor! Bakın bankalar ne kadar faiz getiriyor?

Mevduat faiz oranları son dönemde hızla yükselirken, 800 bin TL’yi 32 günlüğüne vadeli mevduata yatırmak isteyenlerin kazanç tablosu belli oldu. Bankaların sunduğu faiz oranları ve vade sonunda elde edilecek getiriler yatırımcılar için dikkat çekici rakamlar ortaya çıkardı.

İşte banka banka 800 bin TL mevduatın aylık getirisi: