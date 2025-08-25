800 bin TL’yi bankaya yatıran servetine servet katıyor! Bakın bankalar ne kadar faiz getiriyor?

800 bin TL’yi 32 gün vadeli mevduata yatıranların kazancı dudak uçuklatıyor. Bankaların sunduğu faiz oranları ve vade sonunda elde edilecek getiriler yatırımcılar için çarpıcı bir tablo ortaya koydu.

Mevduat faiz oranları son dönemde hızla yükselirken, 800 bin TL’yi 32 günlüğüne vadeli mevduata yatırmak isteyenlerin kazanç tablosu belli oldu. Bankaların sunduğu faiz oranları ve vade sonunda elde edilecek getiriler yatırımcılar için dikkat çekici rakamlar ortaya çıkardı.

İşte banka banka 800 bin TL mevduatın aylık getirisi:

Akbank

Faiz oranı: %45

Aylık getiri: 26.453,07 TL
Vade sonu tutar: 826.453,07 TL

Odea

Faiz oranı: %47

Aylık getiri: 23.328,18 TL
Vade sonu tutar: 823.328,18 TL

Alternatif Bank

Faiz oranı: %48
Aylık getiri: 25.598,32 TL
Vade sonu tutar: 825.598,32 TL

ON Dijital Bankacılık

Faiz oranı: %48

Aylık getiri: 24.715,62 TL
Vade sonu tutar: 824.715,62 TL

GetirFinans

Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 24.514,45 TL
Vade sonu tutar: 824.514,45 TL

CepteTEB

Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 23.669,13 TL
Vade sonu tutar: 823.669,13 TL

HSBC

Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 25.021,65 TL
Vade sonu tutar: 825.021,65 TL

DenizBank

Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 26.038,36 TL
Vade sonu tutar: 826.038,36 TL

Yapı Kredi

Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 26.453,07 TL
Vade sonu tutar: 826.453,07 TL

Garanti BBVA

Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 25.459,73 TL
Vade sonu tutar: 825.459,73 TL

Ziraat Bankası

Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 25.459,73 TL
Vade sonu tutar: 825.459,73 TL

Enpara.com

Faiz oranı: %43,5
Aylık getiri: 25.170,41 TL
Vade sonu tutar: 825.170,41 TL

Hayat Finans

Faiz oranı: %43,22
Aylık getiri: 25.008,39 TL
Vade sonu tutar: 825.008,39 TL

Türkiye İş Bankası

Faiz oranı: %36
Aylık getiri: 20.830,68 TL
Vade sonu tutar: 820.830,68 TL

