850 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Birikimini değerlendirmek isteyenler için dikkat çeken tablo ortaya çıktı. Yatırımcılar “En yüksek faizi hangi banka veriyor?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte banka banka 850 bin TL'nin aylık getirisi...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
850 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 1

Tasarruflarını vadeli mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bankalar güncel faiz oranlarını belirledi.

1 24
850 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 2

İşte banka banka 850 bin TL'nin aylık getirisi...

2 24
850 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 3

Akbank

Faiz oranı: %42,5

Aylık getiri: 26.128,77 TL

Vade sonu tutar: 876.128,77 TL

3 24
850 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 4

Odea

Faiz oranı: %45

Aylık getiri: 23.973,09 TL

Vade sonu tutar: 873.973,09 TL

4 24
850 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 5

Garanti BBVA

Faiz oranı: %41,5

Aylık getiri: 25.513,97 TL

Vade sonu tutar: 875.513,97 TL

5 24
850 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 6

QNB

Faiz oranı: %44,5

Aylık getiri: 25.827,61 TL

Vade sonu tutar: 875.827,61 TL

6 24
850 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 7

TEB

Faiz oranı: %45

Aylık getiri: 24.799,75 TL

Vade sonu tutar: 874.799,75 TL

7 24
850 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 8

ING

Faiz oranı: %45

Aylık getiri: 25.626,41 TL

Vade sonu tutar: 875.626,41 TL

8 24
850 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 9

Ziraat Dinamik

Faiz oranı: %47

Aylık getiri: 23.328,18 TL

Vade sonu tutar: 873.328,18 TL

9 24
850 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 10

Fibabanka

Faiz oranı: %46

Aylık getiri: 26.543,24 TL

Vade sonu tutar: 876.543,24 TL

10 24
850 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 11

Anadolubank

Faiz oranı: %46

Aylık getiri: 26.205,11 TL

Vade sonu tutar: 876.205,11 TL

11 24
850 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 12

Alternatif Bank

Faiz oranı: %46

Aylık getiri: 26.205,11 TL

Vade sonu tutar: 876.205,11 TL

12 24
850 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 13

Türk Ticaret Bankası

Faiz oranı: %45,25

Aylık getiri: 24.939,72 TL

Vade sonu tutar: 874.939,72 TL

13 24
850 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 14

ON Dijital Bankacılık

Faiz oranı: %45

Aylık getiri: 23.477,10 TL

Vade sonu tutar: 873.477,10 TL

14 24
850 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 15

DenizBank

Faiz oranı: %43,5

Aylık getiri: 27.155,17 TL

Vade sonu tutar: 877.155,17 TL

15 24
850 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 16

Yapı Kredi

Faiz oranı: %43,5

Aylık getiri: 25.238,33 TL

Vade sonu tutar: 875.238,33 TL

16 24
850 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 17

getirfinans

Faiz oranı: %43

Aylık getiri: 24.312,36 TL

Vade sonu tutar: 874.312,36 TL

17 24
850 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 18

Hayat Finans

Faiz oranı: %42,39

Aylık getiri: 26.061,14 TL

Vade sonu tutar: 876.061,14 TL

18 24
850 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 19

Ziraat Bankası

Faiz oranı: %42

Aylık getiri: 25.821,37 TL

Vade sonu tutar: 875.821,37 TL

19 24
850 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 20

N Kolay

Faiz oranı: %41

Aylık getiri: 26.358,45 TL

Vade sonu tutar: 876.358,45 TL

20 24
850 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 21

Enpara.com

Faiz oranı: %40

Aylık getiri: 24.591,78 TL

Vade sonu tutar: 874.591,78 TL

21 24
850 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 22

İş Bankası

Faiz oranı: %38,5

Aylık getiri: 23.669,59 TL

Vade sonu tutar: 873.669,59 TL

22 24
850 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 23

Ziraat Katılım

Kar payı oranı: %36

Aylık getiri: 19.777,09 TL

Vade sonu tutar: 869.777,09 TL

23 24
850 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 24

Halkbank

Faiz oranı: %35

Aylık getiri: 21.517,81 TL

Vade sonu tutar: 871.517,81 TL

24 24
mevduat faiz