9 aylık bütçe açığı 1 trilyon lirayı aştı

9 aylık bütçe açığı 1 trilyon lirayı aştı. Merkezi yönetim bütçe dengesi Eylül ayında 100,5 milyar lira açık verdi. 9 ayda bütçede faiz gideri ise 912,7 milyar lira oldu.

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9 aylık bütçe açığı 1 trilyon lirayı aştı
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9 aylık açık 1 trilyon liranın üzerine çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri eylülde 831 milyar 603 milyon lira, giderleri 932 milyar 68 milyon lira oldu.

Merkezi yönetim bütçesi, eylülde 100 milyar 464 milyon lira, ocak-eylül döneminde de 1 trilyon 74 milyar 18 milyon lira açık verdi.

Bütçe ağustos ayında da 129,6 milyar lira açık vermişti. Ağustos ayında faiz dışı denge ise 32,5 milyar liralık açık kaydetmişti.

Eylül ayında merkezi yönetim faiz giderleri 148,7 milyar lira oldu. Yılın ilk 9 ayında ise faiz giderleri 912,7 milyar TL olarak kaydedildi.

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