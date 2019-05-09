Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu. Buna göre, dolar 6,1680 liradan, avro 6,9180 liradan güne başladı. Dolar/TL kuru, saat 12.30'da 6.23 Türk Lirası oldu. Euro, 11 Ekim tarihinden bu yana ilk kez 7.0041 ile 7.00 seviyesinin üzerini gördü

İstanbul serbest piyasada dolar 6,1680 liradan, avro 6,9180 liradan güne başladı.



Dolar/TL kuru, saat 12.30'da 6.23 Türk Lirası oldu.



6,9160 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,9180 lira olarak belirlendi.



Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,1860 lira, avronun satış fiyatı ise 6,9330 lira olmuştu.



EURO 7 SEVİYESİNİN ÜZERİNİ GÖRDÜ



Euro, 11 Ekim tarihinden bu yana ilk kez 7.0041 ile 7.00 seviyesinin üzerini gördü.



Küresel piyasalar ABD Başkanı Donald Trump'ın dün yaptığı "Çin anlaşmayı bozdu" açıklaması ile negatif seyrederken, ABD ve Çinli yetkililer arasında bugün Washington'da devam edecek müzakereler yatırımcıların odağında yer alıyor.



Analistler, ABD ve Çin yetkililerinden gelen sert açıklamalara ek olarak ABD ile İran arasında artan gerilimin küresel piyasalarda risk iştahını azalttığını ve buna bağlı olarak gelişmiş ülke tahvillerine talebin arttığını, gelişmekte olan ülke varlıklarının ise satış baskısı altında kaldığını söyledi.



Yurt dışında bugün, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ve dış ticaret dengesi başta olmak üzere açıklanacak veriler ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini aktaran analistler, dolar/TL'de 6,22'nin önemli direnç, 6,1290'ın destek konumuna geldiğini kaydetti.



ulusal.com.tr