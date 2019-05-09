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9 Mayıs 2019 dolar TL kuru ne kadar

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu. Buna göre, dolar 6,1680 liradan, avro 6,9180 liradan güne başladı

9 Mayıs 2019 dolar TL kuru ne kadar

İstanbul serbest piyasada dolar 6,1680 liradan, avro 6,9180 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 6,1660 liradan alınan dolar, 6,1680 liradan satılıyor. 

6,9160 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,9180 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,1860 lira, avronun satış fiyatı ise 6,9330 lira olmuştu. 


Kaynak: AA
Etiketler; #dolar #dolar TL kuru
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