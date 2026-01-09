9 Ocak 2025 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın bugün ne kadar oldu?
İç ve dış piyasalardaki hareketlilik sürerken yatırımcılar ve vatandaşlar güncel altın fiyatlarına odaklandı. 9 Ocak Cuma günü itibarıyla gram, çeyrek ve ons altın fiyatlarındaki son tablo netleşti.
Altın ve döviz kurunda yaşanan değişimler, iç ve dış piyasayı etkilemeye devam ediyor. Yatırımcılar ve altın alım satımı yapmayı planlayan vatandaşlar, 9 Ocak 2025 Cuma gününün ilk saatlerinden itibaren piyasaları yakın takibe aldı.
Sabah saatlerinde en çok merak edilen konuların başında ise “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” sorusu geldi.
Piyasalardaki hareketlilikle birlikte güncel altın satış rakamları da belli oldu. Ons altının 4.464,12 dolar seviyesinde işlem gördüğü piyasada, gram ve çeyrek altın fiyatları da şekillendi.
Yatırımcıların merakla araştırdığı güncel satış fiyatları tablosu şu şekilde oluştu:
Gram altın satış fiyatı: 6.194,58 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.436,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 20.875,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 41.097,65 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 41.591,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 103.059,30 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.464,12 dolar