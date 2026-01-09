9 Ocak 2025 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın bugün ne kadar oldu?

Altın ve döviz kurunda yaşanan değişimler, iç ve dış piyasayı etkilemeye devam ediyor. Yatırımcılar ve altın alım satımı yapmayı planlayan vatandaşlar, 9 Ocak 2025 Cuma gününün ilk saatlerinden itibaren piyasaları yakın takibe aldı.