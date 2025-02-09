9 Şubat 2025’te akaryakıt fiyatlarında son durum: Zamlar devam ediyor mu?

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Özellikle son dönemde küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve vergi düzenlemeleri nedeniyle benzin, motorin ve LPG fiyatları sürekli değişiyor. 9 Şubat 2025 itibarıyla Türkiye’de akaryakıt fiyatlarında güncel durum merak konusu oldu.