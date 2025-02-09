9 Şubat 2025’te akaryakıt fiyatlarında son durum: Zamlar devam ediyor mu?
Akaryakıta zam mı geldi, indirim var mı? Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar pompa fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları…
Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Özellikle son dönemde küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve vergi düzenlemeleri nedeniyle benzin, motorin ve LPG fiyatları sürekli değişiyor. 9 Şubat 2025 itibarıyla Türkiye’de akaryakıt fiyatlarında güncel durum merak konusu oldu.
Geçtiğimiz haftalarda döviz kurundaki artış ve Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle pompa fiyatlarına zam gelmişti. Peki, bugün itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında bir değişiklik var mı?
İşte 9 Şubat 2025 Pazar güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin litre fiyatı: 46.31 TL
Motorin litre fiyatı: 46.45 TL
LPG litre fiyatı: 27,59 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin litre fiyatı: 46.16 TL
Motorin litre fiyatı: 46.34 TL
LPG litre fiyatı: 26.99 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46.82 TL
Motorin litre fiyatı: 47.12 TL
LPG litre fiyatı: 27.49 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 47.19 TL
Motorin litre fiyatı: 47.50 TL
LPG litre fiyatı: 27.34 TL