9 Şubat 2025’te akaryakıt fiyatlarında son durum: Zamlar devam ediyor mu?

Akaryakıta zam mı geldi, indirim var mı? Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar pompa fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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9 Şubat 2025’te akaryakıt fiyatlarında son durum: Zamlar devam ediyor mu? - Resim: 1

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Özellikle son dönemde küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve vergi düzenlemeleri nedeniyle benzin, motorin ve LPG fiyatları sürekli değişiyor. 9 Şubat 2025 itibarıyla Türkiye’de akaryakıt fiyatlarında güncel durum merak konusu oldu.

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9 Şubat 2025’te akaryakıt fiyatlarında son durum: Zamlar devam ediyor mu? - Resim: 2

Geçtiğimiz haftalarda döviz kurundaki artış ve Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle pompa fiyatlarına zam gelmişti. Peki, bugün itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında bir değişiklik var mı?

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9 Şubat 2025’te akaryakıt fiyatlarında son durum: Zamlar devam ediyor mu? - Resim: 3

İşte 9 Şubat 2025 Pazar güncel akaryakıt fiyatları:

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9 Şubat 2025’te akaryakıt fiyatlarında son durum: Zamlar devam ediyor mu? - Resim: 4

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 46.31 TL

Motorin litre fiyatı: 46.45 TL

LPG litre fiyatı: 27,59 TL

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9 Şubat 2025’te akaryakıt fiyatlarında son durum: Zamlar devam ediyor mu? - Resim: 5

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 46.16 TL

Motorin litre fiyatı: 46.34 TL

LPG litre fiyatı: 26.99 TL

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9 Şubat 2025’te akaryakıt fiyatlarında son durum: Zamlar devam ediyor mu? - Resim: 6

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.82 TL

Motorin litre fiyatı: 47.12 TL

LPG litre fiyatı: 27.49 TL

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9 Şubat 2025’te akaryakıt fiyatlarında son durum: Zamlar devam ediyor mu? - Resim: 7

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 47.19 TL

Motorin litre fiyatı: 47.50 TL

LPG litre fiyatı: 27.34 TL

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