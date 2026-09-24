900 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar

Birikimlerini Türk Lirası vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri için 900 bin TL'nin 32 günlük net getirisi netleşti. İşte Eylül 2026 itibarıyla piyasadaki en güncel faiz oranları, yasal stopaj kesintileri ve kuruşu kuruşuna kazanç tablosu...