900 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar
Merkez Bankası'nın faiz patikası ve piyasadaki likidite adımları sonrası bankaların mevduat yarışı hız kesmeden devam ediyor.
Birikimlerini Türk Lirası vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri için 900 bin TL'nin 32 günlük net getirisi netleşti. İşte Eylül 2026 itibarıyla piyasadaki en güncel faiz oranları, yasal stopaj kesintileri ve kuruşu kuruşuna kazanç tablosu...
Ekonomi yönetiminin attığı adımlar ve bankaların TL fonlama gereksinimleri doğrultusunda mevduat faiz oranları cazibesini koruyor. Standart vadeli mevduatların yanı sıra günlük kazanç sağlayan tanışma hesapları, dijital bankacılık çözümleri ve katılım bankalarının kâr payı havuzlarıyla rekabet 26 kuruma yayıldı.
Peki, şu anda nakit parayı 32 gün vadeli mevduata bağlamak ne kazandırıyor? Tasarrufunu enflasyona karşı korumak isteyen bir yatırımcının 900.000 TL’sini değerlendirmesi durumunda elde edeceği net getiriler belli oldu.
İşte piyasada öne çıkan tüm bankalar ve vadesi gelen paranın net getirileri:
1. Ziraat Dinamik (Dinamik Kazandıran)
Faiz Oranı: %47,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 30.595 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 930.595 TL
2. Fibabanka (Kiraz Hesap)
Faiz Oranı: %47,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 30.595 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 930.595 TL
3. Alternatif Bank (VOV Hesap)
Faiz Oranı: %46,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 29.944 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 929.944 TL
4. Anadolubank (Renkli Hesap)
Faiz Oranı: %46,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 29.944 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 929.944 TL
5. ON Dijital Bankacılık (ON Plus)
Faiz Oranı: %46,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 29.944 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 929.944 TL
6. Odea (Oksijen Hesap)
Faiz Oranı: %46,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 29.944 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 929.944 TL
7. CEPTETEB (Marifetli Hesap)
Faiz Oranı: %46,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 29.944 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 929.944 TL
8. Türk Ticaret Bankası (Salkım Hesap)
Faiz Oranı: %45,25
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 29.456 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 929.456 TL
9. ING (Turuncu Hesap)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 29.293 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 929.293 TL
10. DenizBank (Kaptan Hesap)
Faiz Oranı: %44,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 28.968 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 928.968 TL
11. getirfinans (Günlük Vadeli)
Faiz Oranı: %44,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 28.642 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 928.642 TL
12. TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Faiz Oranı: %44,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 28.642 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 928.642 TL
13. Yapı Kredi (Sınırsız Hesap)
Faiz Oranı: %43,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 28.317 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 928.317 TL
14. QNB (Kazandıran Günlük)
Faiz Oranı: %43,25
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 28.154 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 928.154 TL
15. Hayat Finans (Avantajlı Katılım)
Kâr Payı Oranı Dengi: %42,16
32 Günlük Net Getiri: 27.444 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 927.444 TL
16. Akbank (Serbest Plus / Standart Vadeli)
Faiz Oranı: %41,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 27.015 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 927.015 TL
17. Enpara.com (Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %41,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 27.015 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 927.015 TL
18. Garanti BBVA (E-Vadeli)
Faiz Oranı: %41,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 26.689 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 926.689 TL
19. N Kolay (Bono / Vadeli)
Faiz Oranı: %41,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 26.689 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 926.689 TL
20. Vakıf Katılım (Günlük Hesap)
Kâr Payı Oranı Dengi: %41,00
32 Günlük Net Getiri: 26.689 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 926.689 TL
21. Ziraat Bankası (Vadeli TL Mevduat)
Faiz Oranı: %40,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 26.038 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 926.038 TL
22. İş Bankası (İşCep Vadeli)
Faiz Oranı: %38,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 25.062 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 925.062 TL
23. Şekerbank (Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: %38,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 24.736 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 924.736 TL
24. Albaraka Türk (Katılım Hesabı)
Kâr Payı Oranı Dengi: %36,50
32 Günlük Net Getiri: 23.760 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 923.760 TL
25. Ziraat Katılım (Anında Günlük)
Kâr Payı Oranı Dengi: %36,00
32 Günlük Net Getiri: 23.435 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 923.435 TL
26. Halkbank (E-Mevduat)
Faiz Oranı: %35,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 22.784 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 922.784 TL
Güncel Stopaj, Masraf ve Komisyon Detayları
Vadeli mevduat ve katılım hesaplarında getiri hesaplanırken dikkat edilmesi gereken yasal kesintiler ve operasyonel koşullar:
Güncel Stopaj Oranı (%17,5): Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli TL mevduat ve katılım hesaplarında stopaj kesintisi %17,5 olarak uygulanmaktadır. Yukarıdaki tüm kazançlar brüt faizden yasal %17,5 vergi düşülerek net ele geçen tutar üzerinden hesaplanmıştır.
Hesap İşletim Ücreti: Bireysel müşterilere ait TL vadeli mevduat hesaplarından herhangi bir hesap işletim ücreti, dosya masrafı ya da saklama komisyonu alınmamaktadır.
Vadesiz Alt Bakiye Koşulu: Günlük faiz işleten bazı esnek/gecelik mevduat ürünlerinde (Oksijen, VOV, Kiraz, Turuncu vb.) faiz işletilmeyen 5.000 TL ile 25.000 TL arasında bir "vadesiz alt limit" şartı bulunabilir. Sabit 32 günlük standart e-vadeli hesaplarda ise ana paranın tamamı üzerinden faiz hesaplanır.