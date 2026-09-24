900 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar

Merkez Bankası'nın faiz patikası ve piyasadaki likidite adımları sonrası bankaların mevduat yarışı hız kesmeden devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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900 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 1

 Birikimlerini Türk Lirası vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri için 900 bin TL'nin 32 günlük net getirisi netleşti. İşte Eylül 2026 itibarıyla piyasadaki en güncel faiz oranları, yasal stopaj kesintileri ve kuruşu kuruşuna kazanç tablosu...

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900 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 2

Ekonomi yönetiminin attığı adımlar ve bankaların TL fonlama gereksinimleri doğrultusunda mevduat faiz oranları cazibesini koruyor. Standart vadeli mevduatların yanı sıra günlük kazanç sağlayan tanışma hesapları, dijital bankacılık çözümleri ve katılım bankalarının kâr payı havuzlarıyla rekabet 26 kuruma yayıldı.

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900 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 3

Peki, şu anda nakit parayı 32 gün vadeli mevduata bağlamak ne kazandırıyor? Tasarrufunu enflasyona karşı korumak isteyen bir yatırımcının 900.000 TL’sini değerlendirmesi durumunda elde edeceği net getiriler belli oldu.

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900 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 4

İşte piyasada öne çıkan tüm bankalar ve vadesi gelen paranın net getirileri:

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900 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 5

1. Ziraat Dinamik (Dinamik Kazandıran)
Faiz Oranı: %47,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 30.595 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 930.595 TL

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900 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 6

2. Fibabanka (Kiraz Hesap)
Faiz Oranı: %47,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 30.595 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 930.595 TL

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900 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 7

3. Alternatif Bank (VOV Hesap)
Faiz Oranı: %46,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 29.944 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 929.944 TL

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900 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 8

4. Anadolubank (Renkli Hesap)
Faiz Oranı: %46,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 29.944 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 929.944 TL

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900 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 9

5. ON Dijital Bankacılık (ON Plus)
Faiz Oranı: %46,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 29.944 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 929.944 TL

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900 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 10

6. Odea (Oksijen Hesap)
Faiz Oranı: %46,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 29.944 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 929.944 TL

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900 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 11

7. CEPTETEB (Marifetli Hesap)
Faiz Oranı: %46,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 29.944 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 929.944 TL

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900 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 12

8. Türk Ticaret Bankası (Salkım Hesap)
Faiz Oranı: %45,25
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 29.456 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 929.456 TL

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900 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 13

9. ING (Turuncu Hesap)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 29.293 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 929.293 TL

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900 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 14

10. DenizBank (Kaptan Hesap)
Faiz Oranı: %44,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 28.968 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 928.968 TL

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900 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 15

11. getirfinans (Günlük Vadeli)
Faiz Oranı: %44,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 28.642 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 928.642 TL

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900 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 16

12. TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Faiz Oranı: %44,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 28.642 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 928.642 TL

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900 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 17

13. Yapı Kredi (Sınırsız Hesap)
Faiz Oranı: %43,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 28.317 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 928.317 TL

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900 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 18

14. QNB (Kazandıran Günlük)
Faiz Oranı: %43,25
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 28.154 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 928.154 TL

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900 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 19

15. Hayat Finans (Avantajlı Katılım)
Kâr Payı Oranı Dengi: %42,16
32 Günlük Net Getiri: 27.444 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 927.444 TL

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900 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 20

16. Akbank (Serbest Plus / Standart Vadeli)
Faiz Oranı: %41,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 27.015 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 927.015 TL

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900 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 21

17. Enpara.com (Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %41,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 27.015 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 927.015 TL

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900 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 22

18. Garanti BBVA (E-Vadeli)
Faiz Oranı: %41,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 26.689 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 926.689 TL

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900 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 23

19. N Kolay (Bono / Vadeli)
Faiz Oranı: %41,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 26.689 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 926.689 TL

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900 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 24

20. Vakıf Katılım (Günlük Hesap)
Kâr Payı Oranı Dengi: %41,00
32 Günlük Net Getiri: 26.689 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 926.689 TL

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900 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 25

21. Ziraat Bankası (Vadeli TL Mevduat)
Faiz Oranı: %40,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 26.038 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 926.038 TL

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900 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 26

22. İş Bankası (İşCep Vadeli)
Faiz Oranı: %38,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 25.062 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 925.062 TL

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900 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 27

23. Şekerbank (Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: %38,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 24.736 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 924.736 TL

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900 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 28

24. Albaraka Türk (Katılım Hesabı)
Kâr Payı Oranı Dengi: %36,50
32 Günlük Net Getiri: 23.760 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 923.760 TL

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900 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 29

25. Ziraat Katılım (Anında Günlük)
Kâr Payı Oranı Dengi: %36,00
32 Günlük Net Getiri: 23.435 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 923.435 TL

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900 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 30

26. Halkbank (E-Mevduat)
Faiz Oranı: %35,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 22.784 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 922.784 TL

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900 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 31

Güncel Stopaj, Masraf ve Komisyon Detayları
Vadeli mevduat ve katılım hesaplarında getiri hesaplanırken dikkat edilmesi gereken yasal kesintiler ve operasyonel koşullar:

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900 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 32

Güncel Stopaj Oranı (%17,5): Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli TL mevduat ve katılım hesaplarında stopaj kesintisi %17,5 olarak uygulanmaktadır. Yukarıdaki tüm kazançlar brüt faizden yasal %17,5 vergi düşülerek net ele geçen tutar üzerinden hesaplanmıştır.

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900 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 33

Hesap İşletim Ücreti: Bireysel müşterilere ait TL vadeli mevduat hesaplarından herhangi bir hesap işletim ücreti, dosya masrafı ya da saklama komisyonu alınmamaktadır.

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900 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar - Resim: 34


Vadesiz Alt Bakiye Koşulu: Günlük faiz işleten bazı esnek/gecelik mevduat ürünlerinde (Oksijen, VOV, Kiraz, Turuncu vb.) faiz işletilmeyen 5.000 TL ile 25.000 TL arasında bir "vadesiz alt limit" şartı bulunabilir. Sabit 32 günlük standart e-vadeli hesaplarda ise ana paranın tamamı üzerinden faiz hesaplanır.

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