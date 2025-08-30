900.000 TL’ye 32 günde en çok hangi banka kazandırıyor? Kazançlar dudak uçuklatıyor!

Son dönemde yükselen faiz oranları ile birlikte vadeli mevduat hesapları yeniden yatırımcıların radarına girdi. Özellikle kısa vadeli yatırım yapmak isteyen tasarruf sahipleri için 900.000 TL'lik 32 günlük vadeli hesap getirileri dikkat çekiyor. Bankaların sunduğu faiz oranları ve net kazançları karşılaştırıldığında, yatırımcının tercihine göre önemli farklar oluşabiliyor.