900.000 TL’ye 32 günde en çok hangi banka kazandırıyor? Kazançlar dudak uçuklatıyor!
Yüksek faiz oranlarıyla dikkat çeken bankalar, kısa vadede yüksek kazanç arayan yatırımcılar için cazip seçenekler sunuyor. 900.000 TL’lik 32 günlük vadeli mevduat yatırımı için hangi banka ne kadar faiz veriyor?
Son dönemde yükselen faiz oranları ile birlikte vadeli mevduat hesapları yeniden yatırımcıların radarına girdi. Özellikle kısa vadeli yatırım yapmak isteyen tasarruf sahipleri için 900.000 TL'lik 32 günlük vadeli hesap getirileri dikkat çekiyor. Bankaların sunduğu faiz oranları ve net kazançları karşılaştırıldığında, yatırımcının tercihine göre önemli farklar oluşabiliyor.
İşte banka banka 900.000 TL için 32 günlük mevduatın aylık getirisi:
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 29.129,12 TL
Vade Sonu Tutar: 929.129,12 TL
ON Dijital Bankacılık (ON Plus)
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 28.246,42 TL
Vade Sonu Tutar: 928.246,42 TL
Odea (Oksijen Hesap)
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 26.784,21 TL
Vade Sonu Tutar: 926.784,21 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 27.726,69 TL
Vade Sonu Tutar: 927.726,69 TL
CEPTETEB (Marifetli Hesap)
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 27.050,43 TL
Vade Sonu Tutar: 927.050,43 TL
HSBC (Modern Hesap)
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 28.402,95 TL
Vade Sonu Tutar: 928.402,95 TL
DenizBank (E-Mevduat)
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 29.293,15 TL
Vade Sonu Tutar: 929.293,15 TL
Akbank (Serbest Plus Hesap)
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 29.759,70 TL
Vade Sonu Tutar: 929.759,70 TL
Yapı Kredi (Sınırsız Hesap TL)
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 29.759,70 TL
Vade Sonu Tutar: 929.759,70 TL
Garanti BBVA (E-Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 28.642,19 TL
Vade Sonu Tutar: 928.642,19 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 28.316,71 TL
Vade Sonu Tutar: 928.316,71 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 27.991,23 TL
Vade Sonu Tutar: 927.991,23 TL
Hayat Finans (Avantajlı Hesap)
Kâr Payı Oranı: %42,98
Aylık Getiri: 27.978,21 TL
Vade Sonu Tutar: 927.978,21 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %36
Aylık Getiri: 23.434,52 TL
Vade Sonu Tutar: 923.434,52 TL