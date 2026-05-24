950 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Merkez Bankası’nın sıkı para politikası adımları ve likidite hamleleri sonrasında vadeli mevduat faiz oranlarında hareketlilik sürüyor. Nakit parasını risksiz yatırım aracında değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri, en yüksek getiriyi sunan bankaları yakın takibe aldı.
Peki, 950 bin TL parası olan bir yatırımcı 32 günlük vade sonunda ne kadar kazanıyor?
İşte banka banka güncel faiz oranları ve 950 bin TL'nin net kazanç tablosu...
Hoş Geldin Faizlerinde Zirve Yarışı
Bankalar, özellikle dijital kanallar üzerinden ilk kez müşteri olacak vatandaşlara özel "Hoş Geldin" kampanyalarıyla faiz yarışını kızıştırdı. Mayıs 2026 itibarıyla piyasadaki mevduat faizleri ortalama %41,45 seviyesinde seyretse de, önde gelen bankaların yeni müşterilerine sunduğu avantajlı oranlar %46 ile %47 bandına kadar ulaşıyor.
İşte Mayıs 2026 itibarıyla 950 bin TL'nin banka banka 32 günlük net faiz getirisi:
Ziraat Bankası (Ziraat Dinamik): Yeni müşterilerine özel sunduğu %47,00 faiz oranıyla listenin zirvesinde yer alıyor. 950 bin TL’nizi buraya yatırdığınızda 32 günün sonunda 26.963 TL net faiz kazancı elde ediyorsunuz. Vade sonunda hesabınızdaki toplam para 976.963 TL oluyor.
Fibabanka (Kiraz Hesap): Dijital kanallardan hesap açanlara %46,50 faiz oranı tanımlayan banka, 32 günde 26.676 TL net getiri sağlıyor. Toplam birikiminiz vade sonunda 976.676 TL'ye ulaşıyor.
Alternatif Bank (VOV Hesap): %46,00 faiz oranıyla rekabeti sürdüren Alternatif Bank, 950 bin TL'ye tam 26.390 TL net kazanç bırakıyor. Ay sonu toplam paranız 976.390 TL olarak hesabınıza yansıyor.
Anadolubank (Renkli Hesap): Yeni müşterilerini %45,50 faizle karşılayan banka, 32 günlük süreçte 26.103 TL net faiz getirisi sunuyor. Vade sonu toplam tutar ise 976.103 TL.
TEB (CEPTETEB Marifetli Hesap): Dijital hesaba %45,00 faiz oranı veren TEB, 950 bin TL'lik anaparaya net 25.816 TL kazanç sağlıyor. Paranızı vade sonunda 975.816 TL olarak çekebiliyorsunuz.
Odeabank (Oksijen Hesap): Tasarrufunu bu bankada değerlendirmek isteyenlere sunulan oran %44,00. Bu oranla 32 günde 25.242 TL net getiri kazanırken, vade sonu bakiyeniz 975.242 TL'ye yükseliyor.
DenizBank (E-Mevduat): İnternet ve mobil şube üzerinden açılan hesaplara %43,50 faiz uygulayan DenizBank, 32 günlük vade sonunda yatırımcısına net 24.956 TL kazandırıyor. Toplam tutar 974.956 TL oluyor.
ING (E-Turuncu Hesap): %43,00 faiz oranıyla birikim alan ING, 950 bin TL'ye 32 günde net 24.669 TL faiz geliri sağlıyor. Vade sonunda hesabınızda 974.669 TL birikmiş oluyor.
Akbank (Vadeli Hesap): Mobil üzerinden ilk kez Akbanklı olanlara %42,50 faiz oranı teklif ediliyor. Bu doğrultuda 950 bin TL'nin 32 günlük net getirisi 24.382 TL olurken, toplam bakiye 974.382 TL'ye ulaşıyor.
Enpara.com: Dijital bankacılığın öncülerinden Enpara, mevcut ve yeni müşterilerine sunduğu %41,50 sabit faiz oranıyla 32 günde net 23.809 TL kazanç sunuyor. Vade bitiminde toplam paranız 973.809 TL oluyor.
Bankaların sunduğu bu yüksek oranlar genellikle 30 ila 90 gün arasında değişen "Tanışma Faizleri"dir. Faiz gelirleri hesaplanırken %5 ve %7,5 arasında değişen yasal stopaj (vergi) kesintileri doğrudan düşülmüş ve yatırımcının eline geçecek net tutarlar yazılmıştır.