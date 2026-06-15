975 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Merkez Bankası'nın faiz politikası ve piyasadaki likidite adımları sonrası bankaların mevduat faiz yarışı hız kesmeden devam ediyor. Birikimlerini Türk Lirası vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri için 975 bin TL'nin 32 günlük net getirisi netleşti.
İşte Haziran 2026 itibarıyla piyasadaki en kapsamlı faiz listesi ve kuruşu kuruşuna kazanç tablosu...
Ekonomi yönetiminin attığı adımlar ve bankaların fonlama ihtiyaçları doğrultusunda vadeli mevduat faiz oranları yüksek seyrini koruyor. Dijital bankacılık kanalları, "hoş geldin" kampanyaları, günlük faiz kazandıran hesaplar ve katılım bankalarının kâr payı oranlarıyla birlikte piyasada tam bir getiri yarışı yaşanıyor. Yatırımcılar ise tasarruflarını enflasyona karşı korumak adına en geniş banka listesini ve en yüksek faiz oranlarını yakından inceliyor.
Peki, şu anda piyasada nakit parayı vadeli mevduata yatırmak ne kadar kazandırıyor? Tasarrufunu korumak isteyen bir yatırımcının 975.000 TL’sini 32 gün vadeyle değerlendirmesi durumunda elde edeceği net getiriler belli oldu.
İşte piyasada öne çıkan tüm bankalar ve vadesi gelen paranın net getirileri:
1. Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %47,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 36.158 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.011.158 TL
2. Alternatif Bank (VOV Hesap)
Faiz Oranı: %46,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 35.388 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.010.388 TL
3. Fibabanka (Kiraz Hesap)
Faiz Oranı: %46,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 35.388 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.010.388 TL
4. Anadolubank (Renkli Hesap)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 34.619 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.009.619 TL
5. CEPTETEB (Marifetli Hesap)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 34.619 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.009.619 TL
6. Odeabank (Oksijen Hesap)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 34.619 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.009.619 TL
7. ON Plus (Burgan Bank)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 34.619 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.009.619 TL
8. N Kolay (Aktif Bank)
Faiz Oranı: %44,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 34.235 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.009.235 TL
9. TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Faiz Oranı: %44,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 33.850 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.008.850 TL
10. DenizBank (E-Vadeli)
Faiz Oranı: %43,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 33.465 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.008.465 TL
11. VakıfBank (Arı Hesap)
Faiz Oranı: %43,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 33.081 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.008.081 TL
12. ING (Turuncu Hesap)
Faiz Oranı: %43,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 33.081 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.008.081 TL
13. Akbank (Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: %42,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 32.696 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.007.696 TL
14. İş Bankası (İşCep)
Faiz Oranı: %42,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 32.311 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.007.311 TL
15. Enpara.com
Faiz Oranı: %41,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 31.927 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.006.927 TL
16. Garanti BBVA (E-Vadeli)
Faiz Oranı: %41,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 31.542 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.006.542 TL
17. QNB (Finansbank)
Faiz Oranı: %40,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 30.773 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.005.773 TL
18. Yapı Kredi
Faiz Oranı: %39,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 30.388 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.005.388 TL
19. Şekerbank
Faiz Oranı: %38,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 29.234 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.004.234 TL
21. Albaraka Türk (Katılım) Kâr Payı Oranı Dengi: %36,50 32 Günlük Net Getiri: 28.080 TL Vade Sonu Toplam Tutar: 1.003.080 TL
22. Kuveyt Türk (Katılım)
Kâr Payı Oranı Dengi: %36,00
32 Günlük Net Getiri: 27.695 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.002.695 TL
Vadeli Mevduatta Stopaj Detayı
Mevduat hesaplarında elde edilen faiz gelirleri üzerinden yapılan vergi (stopaj) kesintisi, 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 10 olarak uygulanmaktadır.
Katılım bankalarındaki kâr payı hesaplarında da benzer stopaj oranları geçerlidir. Yukarıda hesaplanan tüm tutarlar, yasal stopaj oranı düşüldükten sonra yatırımcının eline geçecek olan net kazançları ifade etmektedir.
Bankaların sunduğu bu oranlar; yeni müşteri kampanyalarına, dijital kanal kullanımlarına veya piyasa likiditesine göre anlık olarak güncellenebilmektedir.