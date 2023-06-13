A1 Capital Yatırım (A1Cap) halka arz sonuçları açıklandı
SPK tarafından halka arz başvurusu onaylanan A1 Capital Yatırım şirketi, geçtiğimiz iki gün boyunca yatırımcısından talep topladı. İşte A1 Capital halka arz sonuçları...
Geçtiğimiz günler halka arz olmak adına yatırımcısından talep toplayan A1 Capital Yatırım firmasının halka arz sonuçları açıklandı. Halka arz sonuçlarına göre A1Cap halka arzına katılan yatırımcı sayısı 786 bin 954 oldu. A1Cap hisselerinin dağıtımının yapıldığı yatırımcı sayısı 753 bin 367 oldu. A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. halka arz büyüklüğü 875 milyon TL oldu.
A1 CAPİTAL HALKA ARZ DETAYLARI
Halka Arz Şekli
Sermaye Artırımı : 25.000.000 Lot
Fonun Kullanım Yerleri
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yürütmekte olduğu yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlerin sunumu kapsamında duyduğu işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılması planlanmaktadır.
• A1 Capital Yatırım halka arzı ''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
• A1 Capital Yatırım şirketi borsadada '''A1CAP'' kodu ile işlem görecek.
• A1 Capital Yatırım halka arzına katılacak olan yatırımcılar T1-T2 bakiye kullanılamayacak.
• A1 Capital Yatırım halka arzında payların yüzde ''20'' si halka açık olacaktır.
• A1 Capital Yatırım halka arz fiyatı ''25'' lira olacaktır.
A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. HALKA ARZ SONUÇLARI
Şirketin halka arz sonuçları KAP aracılığıyla açıklandı.
- Halka arzda birim fiyat 25,00 TL olarak belirlenmiş olup, halka arz edilen 35.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleştirilmiş; buna göre toplam halka arz büyüklüğü 875.000.000 TL olmuştur. Halka arzda; “Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar”dan planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 1,89 katı, “Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar”dan ise planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 4,64 katı talep gelmiştir.