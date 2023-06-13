A1 Capital Yatırım (A1Cap) halka arz sonuçları açıklandı

Geçtiğimiz günler halka arz olmak adına yatırımcısından talep toplayan A1 Capital Yatırım firmasının halka arz sonuçları açıklandı. Halka arz sonuçlarına göre A1Cap halka arzına katılan yatırımcı sayısı 786 bin 954 oldu. A1Cap hisselerinin dağıtımının yapıldığı yatırımcı sayısı 753 bin 367 oldu. A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. halka arz büyüklüğü 875 milyon TL oldu.