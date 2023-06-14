A1 Capital Yatırım'ın halka arz detayları belli oldu

Şirketin halka arzına toplamda 786 bin 954 yatırımcı katılım sağladı. Dağıtıma konu olan hisse senetlerini alan yatırımcı sayısı ise 753 bin 367 olarak kaydedildi. A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin halka arz büyüklüğü ise 875 milyon TL olarak gerçekleştiği açıklandı.