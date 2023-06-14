A1 Capital Yatırım'ın halka arz detayları belli oldu
A1 Capital (A1CAP) şirketi SPK'dan halka arz onayını almıştı. A1 Capital talep toplama işleminin ardından yarın borsada işlem görecek.
Şirketin halka arzına toplamda 786 bin 954 yatırımcı katılım sağladı. Dağıtıma konu olan hisse senetlerini alan yatırımcı sayısı ise 753 bin 367 olarak kaydedildi. A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin halka arz büyüklüğü ise 875 milyon TL olarak gerçekleştiği açıklandı.
A1 CAPİTAL YATIRIM HALKA ARZ DETAYLARI
Halka Arz Şekli
• Sermaye Artırımı : 25.000.000 Lot
Fonun Kullanım Yerleri
• Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yürütmekte olduğu yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlerin sunumu kapsamında duyduğu işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılması planlanmaktadır.
• A1 Capital Yatırım halka arzı ''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
• A1 Capital Yatırım şirketi borsadada '''A1CAP'' kodu ile işlem görecek.
• A1 Capital Yatırım halka arzına katılacak olan yatırımcılar T1-T2 bakiye kullanılamayacak.
• A1 Capital Yatırım halka arzında payların yüzde ''20'' si halka açık olacaktır.
• A1 Capital Yatırım halka arz fiyatı ''25'' lira olacaktır.
A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. FAALİYETİ NEDİR?
- A1 Capital, Türkiye'nin öncü sermaye piyasası gücü olarak, gelişmiş teknolojik altyapısı ve uzman kadrosuyla yatırımcılara dijital çağın yatırım fırsatlarını sunmayı amaçlamaktadır.