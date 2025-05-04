A101 8 Mayıs'ta başlayacak indirimleri duyurdu: Yetişen alacak!
A101’in 8 Mayıs 2025 tarihli aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Anneler Günü’ne özel hazırlanan kampanyada birbirinden farklı hediye seçenekleri ve elektronik ürünler A101 reyonlarında müşterilerle buluşacak.
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Bu hafta A101 mağazalarında; televizyon çeşitlerinden mikser ve cezveye, elektrikli süpürgeden saç kurutma makinesine kadar birçok ürün avantajlı fiyatlarla satışta olacak. Beyaz eşya kategorisinde de dikkat çeken indirimler var.
İşte öne çıkan ürünler ve fiyat listesi:
Çamaşır Makinesi: 13.799 TL
Bulaşık Makinesi: 13.299 TL
No-Frost Buzdolabı: 21.999 TL
13” Smart LED TV: 7.299 TL
Elektrikli Moped: 29.990 TL
Ayrıca Anneler Günü’ne özel; mutfak gereçleri, tekstil ürünleri, aksesuarlar ve çiçek gibi çeşitli hediyelik ürünler de raflarda yer alacak.
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