A101 8 Mayıs'ta başlayacak indirimleri duyurdu: Yetişen alacak!

A101’in 8 Mayıs 2025 tarihli aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Anneler Günü’ne özel hazırlanan kampanyada birbirinden farklı hediye seçenekleri ve elektronik ürünler A101 reyonlarında müşterilerle buluşacak.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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A101 8 Mayıs'ta başlayacak indirimleri duyurdu: Yetişen alacak! - Resim: 1

Bu hafta A101 mağazalarında; televizyon çeşitlerinden mikser ve cezveye, elektrikli süpürgeden saç kurutma makinesine kadar birçok ürün avantajlı fiyatlarla satışta olacak. Beyaz eşya kategorisinde de dikkat çeken indirimler var.

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A101 8 Mayıs'ta başlayacak indirimleri duyurdu: Yetişen alacak! - Resim: 2

İşte öne çıkan ürünler ve fiyat listesi:

Çamaşır Makinesi: 13.799 TL
Bulaşık Makinesi: 13.299 TL

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A101 8 Mayıs'ta başlayacak indirimleri duyurdu: Yetişen alacak! - Resim: 3

No-Frost Buzdolabı: 21.999 TL
13” Smart LED TV: 7.299 TL
Elektrikli Moped: 29.990 TL

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A101 8 Mayıs'ta başlayacak indirimleri duyurdu: Yetişen alacak! - Resim: 4

Ayrıca Anneler Günü’ne özel; mutfak gereçleri, tekstil ürünleri, aksesuarlar ve çiçek gibi çeşitli hediyelik ürünler de raflarda yer alacak.

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A101 8 Mayıs'ta başlayacak indirimleri duyurdu: Yetişen alacak! - Resim: 5
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A101 8 Mayıs'ta başlayacak indirimleri duyurdu: Yetişen alacak! - Resim: 6
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A101 8 Mayıs'ta başlayacak indirimleri duyurdu: Yetişen alacak! - Resim: 7
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A101 8 Mayıs'ta başlayacak indirimleri duyurdu: Yetişen alacak! - Resim: 8
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A101 8 Mayıs'ta başlayacak indirimleri duyurdu: Yetişen alacak! - Resim: 9
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A101 8 Mayıs'ta başlayacak indirimleri duyurdu: Yetişen alacak! - Resim: 10
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A101 8 Mayıs'ta başlayacak indirimleri duyurdu: Yetişen alacak! - Resim: 11
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A101 8 Mayıs'ta başlayacak indirimleri duyurdu: Yetişen alacak! - Resim: 12
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A101 8 Mayıs'ta başlayacak indirimleri duyurdu: Yetişen alacak! - Resim: 13
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A101 8 Mayıs'ta başlayacak indirimleri duyurdu: Yetişen alacak! - Resim: 14
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A101 8 Mayıs'ta başlayacak indirimleri duyurdu: Yetişen alacak! - Resim: 15
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A101 8 Mayıs'ta başlayacak indirimleri duyurdu: Yetişen alacak! - Resim: 16
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