2019 yılının ilk aylarında sıcak fırsatlarla dolu indirimli A101 katalogu yayınlandı. Çok güzel fırsatların yer aldığı ve birbirinden kaliteli ürünlerin ucuz fiyata bulunduğu indirimleri A101'in 8000 marketinde bulunabilecek. Bu hafta Honor marka cep telefonu ile Samsung televizyon müşterilerin ilgisini çekeceğe benziyor

Markete gitmeden önce fikir sahibi olabilmeniz için 7 Mart Perşembe A101 indirimli aktüel ürünler listesi



Bu haftanın büyük bir merakla beklenen A101 aktüel ürünler listesi belli oldu.



Haftanın aktüel kataloğunda yine oldukça çeşitli fırsat ürünleri dikkat çekiyor.



A101 haftanın gözde ürünü ise hiç şüphesiz Honor cep telefonu ile Samsung UHD Curved Tv. Hangi indirimli ürünlerin satışa sunulacağını merak eden vatandaşlar ise, 'Bu hafta A101 aktüel kataloğunda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.























