A101'de 22-28 Mart haftasında büyük indirimler!

A101 mağazalarında, hafta sonundan itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerde siyah çay, tereyağı, zeytinyağı, peynir, süt, yoğurt, şeker, pirinç, bulgur, mercimek, temizlik ürünleri, meyve ve dana kıyma gibi temel gıda ürünleri yer alıyor.