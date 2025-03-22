A101'de 22-28 Mart haftasında büyük indirimler!
A101, 22-28 Mart haftasında geçerli olacak aktüel kataloğunu yayımladı. Haftanın Yıldızları arasında yer alan ürünlerde büyük indirimler dikkat çekiyor.
A101 mağazalarında, hafta sonundan itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerde siyah çay, tereyağı, zeytinyağı, peynir, süt, yoğurt, şeker, pirinç, bulgur, mercimek, temizlik ürünleri, meyve ve dana kıyma gibi temel gıda ürünleri yer alıyor.
İşte A101'in 22-28 Mart tarihli aktüel kataloğunda yer alan ürünler:
Doğuş Rize Çayı – 159,50 TL
Nestle Crunch Tam Tahıl ve Pirinç Gevreği – 65 TL
Yöremce İri Kuru Fasulye – 58,50 TL
Çokça Salça – 47,50 TL
Nestle Nesquik Tahıl Gevreği – 59,50 TL
Kent Pasta Sosu – 99 TL
Lipton Soğuk Çay – 39,50 TL
LED Ampul – 31,50 TL
Slazenger Erkek Parfümü – 229 TL
Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı – 179 TL
Bingo Sıvı Deterjan – 175 TL
Torku Tereyağı (1 kg) – 350 TL
Torku Dana Kasap Sucuk – 199 TL
Torku Yarım Yağlı Süt – 35 TL
Torku Yarım Yağlı Yoğurt (2 kg) – 99,50 TL
Torku Ayran (2,5 L) – 75 TL
Torku Kahveli Sütlü İçecek – 25 TL
Torku Tam Yağlı Tost Peyniri – 179 TL
Torku Labne – 89 TL
Torku Kakaolu Fındık Krema – 49 TL
Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir – 159 TL
Tarabya Tam Yağlı Eritme Peyniri – 129,50 TL
Dana Döner – 109 TL
Güven Asa Natürel Sızma Zeytinyağı (3 L) – 645 TL
Türkşeker Toz Şeker (3 kg) – 114,50 TL
Tam Değirmenlenmiş Pirinç (2 kg) – 79 TL
Yaprak Kırmızı Mercimek – 103,50 TL
Pilavlık Tam Tane Bulgur – 25 TL
Cin Mısır – 13 TL
Mac&Cheese – 32,50 TL
Billur Tuz – 21,90 TL
Karabiber – 37,50 TL
Domates Rendesi – 26,90 TL
Salatalık Turşusu – 32,90 TL
Uno Çok Tahıllı Ekmek – 37,50 TL
Uno Tam Buğday Unlu Tava Ekmeği – 39,50 TL
Uno Şeker İlavesiz Tost Ekmek – 32,50 TL