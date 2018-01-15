AB Komisyonu, Polonya'nın tersanelere yönelik uygulamaya koyduğu düz oranlı vergilendirme sistemine inceleme başlattı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Polonya'nın tersanecilik sektörünü teşvik için uygulamaya koyduğu düz oranlı vergilendirme sistemini incelemeye aldı.



AB Komisyonu, Polonya'nın tersaneleri desteklemek için başlattığı düz oranlı vergilendirme sistemi hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, Polonya'nın tersaneciliğe yönelik uyguladığı kurumlar veya gelir vergileri yerine yüzde 1'lik düz oranlı vergilendirme sisteminin bazı şirketlere avantaj sağlayabileceği, bu nedenle teşvikin AB kamu destek kurallarıyla uyumsuz olup olmadığının inceleneceği kaydedildi.

Polonya, 2016 yılında tersanecilik sektöründe yer alan işletmelerin yüzde 20-30 aralığında olan çeşitli vergiler yerine yüzde 1 oranında vergi ödemelerini sağlayan bir yasal düzenleme yapmıştı.

Söz konusu düzenlemeyle, Polonya'daki tersanelerin rekabetçiliğinin artırılması öngörülüyordu.

Vergi düzenlemesinin açıklanmasının ardından konu AB Komisyonu'na iletilmişti.

AB üyesi ülkelerde, vergi düzenlemelerinin hiçbir şirkete çıkar sağlamaması ve sektördeki rekabeti bozmaması gerekiyor.

Üye ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor. AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.