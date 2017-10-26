Avrupa Birliği Zirvesi Türkiye'ye verilen mali yardımlarda kesintiye gidiyor. Plana göre, Ankara’dan ilk etapta 50 milyon avro kesilecek. İkinci etapta ise 30 milyon avronun kesilmesi gündeme gelecek. Gerekçe ise Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye yapılan "insan hakları ihlali" suçlaması

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Türkiye, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği liderler zirvesinin temel gündem maddeleri arasında yer aldı.



Avrupa Birliği, Türkiye’ye verilen mali desteğin, kısıtlanması konusunda uzlaşmaya vardı.



Buna göre Ankara’dan ilk etapta 50 milyon avro kesilecek, eğer Avrupa Birliği Türkiye'yi insan hakları konusunda yetersiz görürse 30 milyon avro daha kesilecek.



Bütçe görüşmelerini yöneten Avrupa Parlamentosu milletvekili Siegfried Muresan, "Türkiye ifade özgürlüğüne, insan haklarına saygı göstermiyor ve giderek Avrupa'nın demokrasi standartlarından uzaklaşıyor" diye konuştu.



Mali yardımlardan kesinti yapılmasını, Türkiye ile gerilimli ilişkiler yaşayan Almanya gündeme getirmişti. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik "insan hakları ihlali" suçlaması özellikle açılım sürecinin bitirilmesi ve FETÖ operasyonlarından sonra hız kazandı.



ulusal.com.tr