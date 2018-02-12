AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Sefcovic: "Avrupa'nın pil piyasası 2025 yılına kadar 250 milyar avroya ulaşacak"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, "Avrupa'nın pil piyasası 2025 yılına kadar 250 milyar avroya ulaşacak." dedi.



Sefcovic, AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren batarya (pil) sektörünün temsilcileri ile buluşmasının ardından Brüksel'de basın toplantısı düzenledi.



Avrupa pil sektörünün uygun desteklemelerle kuvvetlendirilmesi gerektiğini belirten Sefcovic, "Avrupa'nın pil piyasası 2025 yılına kadar 250 milyar avroya ulaşacak." diye konuştu.



Pil sektörünün küresel olarak rekabetçi ve karlı bir piyasa olacağına dikkati çeken Sefcovic, Avrupa'nın da bu sektörde kendi ürünleriyle yer alması gerektiğini dile getirdi.



Sefcovic, Avrupa'nın elektrikli araba teknolojilerine de büyük önem verdiğini anımsatarak pil sektöründeki ilerlemenin bu alana katkı sağlayacağını anlattı.



Mevcut durumda Avrupa'nın pil sektörüne yönelik Ar-Ge ve üretim kapasitesinin "parçalanmış" olduğunu vurgulayan Sefcovic, Avrupa'da hiçbir ülke veya şirketin bu alanda tek başına başarılı olamayacağını ve beraber çalışılması gerektiği ifade etti.



Sefcovic, Avrupa sanayisinin harekete geçtiğini ve 80'den fazla sektör temsilcisinin beraber çalışarak somut eylem planı hazırladığını söyledi.



Toplantıda, gelecekte yapılabilecek yakın işbirliklerini ve finansman kaynaklarını ele aldıklarını söyleyen Sefcovic, ortak fayda sağlayan projelere destek verileceğini belirtti.



Sefcovic, Avrupa'da pil üretiminin sürdürülebilir kaynaklarla sağlanması gerektiğini sözlerine ekledi.