Akar: Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacak
Akar: Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacak
Trump'ın gelini hastaneye kaldırıldı
Trump'ın gelini hastaneye kaldırıldı
ABD’den PYD/PKK’ya 550 milyon dolar yardım
ABD’den PYD/PKK’ya 550 milyon dolar yardım
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde silah sesleri
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde silah sesleri

AB'nin “pil“ politikası

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Sefcovic: "Avrupa'nın pil piyasası 2025 yılına kadar 250 milyar avroya ulaşacak"

AB'nin “pil“ politikası

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, "Avrupa'nın pil piyasası 2025 yılına kadar 250 milyar avroya ulaşacak." dedi.

Sefcovic, AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren batarya (pil) sektörünün temsilcileri ile buluşmasının ardından Brüksel'de basın toplantısı düzenledi.

Avrupa pil sektörünün uygun desteklemelerle kuvvetlendirilmesi gerektiğini belirten Sefcovic, "Avrupa'nın pil piyasası 2025 yılına kadar 250 milyar avroya ulaşacak." diye konuştu.

Pil sektörünün küresel olarak rekabetçi ve karlı bir piyasa olacağına dikkati çeken Sefcovic, Avrupa'nın da bu sektörde kendi ürünleriyle yer alması gerektiğini dile getirdi.

Sefcovic, Avrupa'nın elektrikli araba teknolojilerine de büyük önem verdiğini anımsatarak pil sektöründeki ilerlemenin bu alana katkı sağlayacağını anlattı.

Mevcut durumda Avrupa'nın pil sektörüne yönelik Ar-Ge ve üretim kapasitesinin "parçalanmış" olduğunu vurgulayan Sefcovic, Avrupa'da hiçbir ülke veya şirketin bu alanda tek başına başarılı olamayacağını ve beraber çalışılması gerektiği ifade etti.

Sefcovic, Avrupa sanayisinin harekete geçtiğini ve 80'den fazla sektör temsilcisinin beraber çalışarak somut eylem planı hazırladığını söyledi.

Toplantıda, gelecekte yapılabilecek yakın işbirliklerini ve finansman kaynaklarını ele aldıklarını söyleyen Sefcovic, ortak fayda sağlayan projelere destek verileceğini belirtti.

Sefcovic, Avrupa'da pil üretiminin sürdürülebilir kaynaklarla sağlanması gerektiğini sözlerine ekledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #brüksel #avrupa #avro #ab
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.