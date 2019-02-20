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AB ülkeleri vize ücretini 80 avroya çıkaracak

AB ülkeleri uyguladıkları vize ücretlerini 60 avrodan 80 avroya yükseltecek.

AB ülkeleri vize ücretini 80 avroya çıkaracak

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, vize başvuru ücretlerinin 80 avroya yükseltilmesine onay verdi.

AB Konseyi, üye ülke büyükelçilerinin vize kurallarının güncellenmesine ilişkin düzenlemeyi onayladığını açıkladı.

Buna göre, AB'nin 100'ün üzerinde ülke vatandaşına uygulamakta olduğu seyahat vizesi ücretlerinde değişiklik yapılacak.

Bu kapsamda AB ülkelerine vize başvurularında alınan 60 avroluk ücret, 80 avroya çıkarılacak.

Yeni kurulacak bir mekanizmayla vize ücretleri 3 yılda bir yeniden düzenlenecek.

Vize başvuruları seyahatten 6 ay öncesine kadar yapılabilecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu'nun (AP) onay vermesi gerekiyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #avro #Euro #ab #vize
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