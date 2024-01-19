ABB'den İngiltere'ye su kıyağı aboneye su kazığı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kartlı su sayaçlarına geçmesiyle birlikte hanelere ön ödemeli su sayacı takıldı. Ankara'da yaklaşık 500 bin hane ve işyerinde bu sayaçlar takılı. Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Utku Reyhan bu sayaçlar üzerinden İngiltere'ye nasıl para kazandırıldığını açıkladı. Reyhan şunları ifade etti:

- Sizlere Ankara'da vatandaşlarımız su üzerinden nasıl göz göre göre soyuluyor ve İngiltere'ye "sudan sebeplerle" nasıl para kazandırıyoruz bir örnekle anlatacağım. Okuyun ve Ankara Büyükşehir Belediyesine hesap sorun. Yeni taşındığımız evimizde kartlı sayaç denilen, ön ödemeli su sayacı takılı. Bu hepinizin bildiği gibi önden para yatırarak su satın aldığınız bir sistem. Bu sistemde teorik olarak bir sorun yok. Ankara'da yaklaşık 500 bin hane ve işyerinde bu sayaçlar takılı. Su kartınızı doldurmak istediğinizde aşağıda fotoğrafı görülen ve kentin çeşitli yerlerinde bulunan üzerinde "ASKİ" yazısı olan "sumatik" isimli cihazlara veya PTT'ye gitmek durumundasınız. Cihazdan örneğin 100 TL su almak istediniz. Size 93 TL su yüklüyor. "Kiosk kullanım ücreti" adı altında 7 TL kesiyor. Yani örneğin 9 m3 su yerine 8 m3 su alıyorsunuz. Yatan miktar düştükçe kaybınız artıyor. İster 50, ister 1000 TL yükleyin, 7 TL kesiliyor. PTT de aynı. Ancak ASKİ'nin internet sitesindeki "Kartlı Sayaç" bölümünde, kamu kurumu PTT'den de yükleme yapılabildiği bilgisi yok. Bunun yerine sadece "sumatik" adres olarak gösterilmiş ve herbirinin konumu özenle belirtilmiş. Yani Belediye/ASKİ bizi bu cihazlara yönlendiriyor.

"YANİ 7 TL KEMİKSİZ BİR HİZMET BEDELİ"

Reyhan yapılan uygulamanın soygun olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

- Eğer sayaç kartlı değil faturalı olsaydı, böyle bir ücret olmayacaktı. Şunu da belirteyim; alınan bu 7 TL, faturalarda gördüğümüz vergi ya da diğer bedellerin karşılığı değil. O kalemlerin hepsi 93 TL içinden peşinen alınıyor. Yani 7 TL, kemiksiz bir "hizmet bedeli". Eğer bu bedeli ödemeden su almak isterseniz ASKİ veznesine gitmelisiniz. Ona gitmek için de en az 30 TL toplu taşıma ücreti ödemeniz gerekiyor. Yani ASKİ, kiosk dışında pratik bir yöntem sunmuyor. Yani bu soygun zorunlu!

"AMA GELİN İŞİN DAHA ACI KISMINA GELELİM"

Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. isimli şirkete para aktarıldığını belirten Reyhan bu şirketin Türkiye'deki İngiliz Ticaret Odası üyesi olduğunu belirtti: