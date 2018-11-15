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ABD ambargosuna ticari yanıt

İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletindeki Arez Serbest Ticaret Bölgesi'nin, ABD'nin İran'a uyguladığı ambargo sırasında Türk ve İranlı iş adamlarını buluşturan yeni bir ticaret noktası olması hedefleniyor. Halihazırda ticaret bölgesinde çok sayıda Türk şirketi faaliyet gösteriyor.

ABD ambargosuna ticari yanıt

Türk ve İranlı iş adamlarını buluşturan yeni bir ticaret noktası oluşturuluyor. İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletindeki Arez Serbest Ticaret Bölgesi'nde ABD yaptırımlarından etkilenmeden ticaretin devam etmesi hedefleniyor.

51 bin dönümlük arazide kurulan serbest ticaret bölgesi, Azerilerin yoğunlukta yaşadığı Tebriz'e 137 kilometre mesafede yer alıyor.

Gümrük, vergi ve geçişlerle ilgili muafiyetlerin tanındığı bölgedeki şirketlerin yüzde 60'ı yabancılardan, bunların da yüzde 30'unun Türk firmalarından oluşuyor.

Arez Serbest Ticaret Bölgesi'nin Batı Asya ülkeleri arasındaki ticaret ve işbirliğinin gelişmesi konusunda öncü bir role sahip olacağı belirtiliyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #iran #türk #abd
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