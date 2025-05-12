ABD-Çin anlaşması altını sarstı: Fiyatlarda sert düşüş!

Küresel ekonominin iki devi ABD ve Çin’in karşılıklı gümrük vergilerini düşürme kararı, altın piyasasında şok etkisi yarattı. ABD, Çin ürünlerine uyguladığı gümrük vergisini 90 gün boyunca yüzde 145’ten yüzde 30’a indirirken; Çin, ABD mallarına uyguladığı vergiyi aynı süre için yüzde 125’ten yüzde 10’a çekti. Ekonomim'e göre, piyasalarda olumlu karşılanan bu gelişme, jeopolitik risk algısını azaltarak yatırımcıların güvenli limanlardan uzaklaşmasına yol açtı. En büyük darbeyi ise altın fiyatları aldı.

ONS ALTIN 3325’TEN 3216 DOLARA GERİLEDİ

Ons altın haftaya 3.325 dolardan başladı. Ancak anlaşma haberinin ardından hızlı bir gerileme yaşandı. Fiyat, kısa sürede 3.216 dolara kadar düştü. Haber yayına hazırlandığı saatlerde ise ons altın yüzde 3,01 kayıpla 3.224 dolar seviyesinden işlem görüyordu.

Analistler, ons altının 3.286 dolar seviyesinin altında kalması halinde, önce 3.251 dolar, ardından ise 3.206 dolar destek seviyelerinin test edilebileceğini öngörüyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3.322 ve 3.366 dolar dirençleri dikkatle izleniyor.

Reliance Securities’in kıdemli emtia analisti Jigar Trivedi, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Dolar endeksi, Trump yönetiminin hafta sonu İsviçre'de yapılan ve altın fiyatları üzerinde baskı yaratan müzakerelerin ardından Çin ile ticaret müzakerelerinde ilerleme kaydettiğini açıklamasıyla yükseldi” dedi.

Trivedi, “Yakın vadede, dolar değer kazanabileceğinden ve jeopolitik risklerin azalmasıyla sığınak talebi de düşebileceğinden altın muhtemelen düşmeye devam edebilir, dolayısıyla sarı metal yakın vadede 3.200 dolar seviyesine gerileyebilir” ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın etkisi sadece ons altında değil, gram ve çeyrek altında da hissedildi. Gram altın, haberin etkisiyle yüzde 3,12 gerileyerek 4.014 liraya düştü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6.780 liradan, Cumhuriyet altını ise 27.010 liradan satıldı.