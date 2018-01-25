Ülkede yeni konut satışları, aralıkta yüzde 9,3 geriledi

ABD’de birinci el konut satışları, aralıkta yüzde 9,3 gerileyerek beklentinin altında kaldı.



ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, ülkede birinci el konut satışları, aralıkta önceki aya kıyasla yüzde 9,3 azalarak 625 bin oldu. Geçen yıl boyunca inişli çıkışlı bir grafik izleyen satışların yüzde 7,9 azalması bekleniyordu.



Bu arada, kasım ayına ilişkin satışlardaki artış 17,5’ten yüzde 15’e revize edildi. Veri, revize öncesinde son 10 yılın en hızlı artışıyla Ekim 2007’den bu yana en yüksek seviyesini kaydetmişti.



Raporda, ayrıca ABD'de yeni konut satışlarına ilişkin medyan fiyatın önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5 artarak 335 bin 400 dolara yükseldiğini ortaya koydu.