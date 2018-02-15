Erdoğan ve Tillerson görüşmesinin ayrıntıları
Erdoğan ve Tillerson görüşmesinin ayrıntıları
TSK'dan açıklama: 7 asker yaralı
TSK'dan açıklama: 7 asker yaralı
Yıldırım: Türkiye-Almanya ilişkilerinde hassasiyetimiz belli
Yıldırım: Türkiye-Almanya ilişkilerinde hassasiyetimiz belli
Ankara'daki patlamada flaş gelişme
Ankara'daki patlamada flaş gelişme

ABD'de işsizlik başvuruları yükseldi

Ülkede 10 Şubat ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, önceki haftaya kıyasla 7 bin kişi artarak 230 bin oldu

ABD'de işsizlik başvuruları yükseldi

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta 230 bine yükselerek beklentinin üstünde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede 10 Şubat ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı önceki haftaya kıyasla 7 bin kişi artarak 230 bin oldu.

Başvurulara yönelik piyasa beklentisi 228 bin düzeyindeydi.

Veriler, ayrıca geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 3 bin 500 kişi azalarak 228 bin 500'e gerilediğini gösterdi.

Öte yandan, süregelen işsizlik başvurularının 15 bin kişi artarak 1 milyon 942 bine çıktığı bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.