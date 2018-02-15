Ülkede 10 Şubat ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, önceki haftaya kıyasla 7 bin kişi artarak 230 bin oldu

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta 230 bine yükselerek beklentinin üstünde gerçekleşti.



ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede 10 Şubat ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı önceki haftaya kıyasla 7 bin kişi artarak 230 bin oldu.



Başvurulara yönelik piyasa beklentisi 228 bin düzeyindeydi.



Veriler, ayrıca geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 3 bin 500 kişi azalarak 228 bin 500'e gerilediğini gösterdi.



Öte yandan, süregelen işsizlik başvurularının 15 bin kişi artarak 1 milyon 942 bine çıktığı bildirildi.