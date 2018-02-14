ABD'de okula silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABD'de okula silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
E-Devlet Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama sayfası açıldı
E-Devlet Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama sayfası açıldı
Tillerson'dan Türkiye açıklaması
Tillerson'dan Türkiye açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Tillerson' açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Tillerson' açıklaması

ABD'de perakende satışlar 2018'e düşüşle başladı

Ülkede perakende satışlar, ocak ayında yüzde 0,3 azaldı

ABD'de perakende satışlar 2018'e düşüşle başladı

ABD’de perakende satışlar, geçen ay yüzde 0,2 artış beklentisine karşın yüzde 0,3 azalarak yaklaşık bir yılın en kötü performansını gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, perakende satışlar, ocakta önceki aya göre yüzde 0,2 artarak 492 milyar dolara geriledi. Son 11 ayın en büyük düşüşünü kaydeden perakende satışlara yönelik artış beklentisi yüzde 0,2 artış yönündeydi.

Beklentilerin altında kalan veriye yönelik aralık verisindeki değişimin yüzde 0,4 artıştan yüzde sıfıra revize edilmesi de dikkati çekti.

ABD’de son 7 yıldır üst üste yılın en iyi ekonomik tahmincisi seçilen High Frequency Economics’in Başekonomisti Jim O’Sullivan, veriye ilişkin değerlendirmesinde, "Perakende satışlar, ciddi derecede değişkenlik gösteren bir veri ve yılın bu döneminde mevsimsellikten arındırmak zor. Buna karşın ocak rakamları, birinci çeyreğin tüketici harcamaları açısından zayıf başladığına işaret ediyor." ifadelerini kullandı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #ABD perakende satışlar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.