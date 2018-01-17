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ABD'de sanayi üretimi 7 yılın zirvesinde

ABD'de sanayi üretimi aralıkta 0,9 artarak yüzde 0,4 seviyesindeki beklentiyi aştı

ABD'de sanayi üretimi 7 yılın zirvesinde

ABD'de sanayi üretimi, aralıkta aylık yüzde 0,9 artarak beklentiyi ikiye katladı. Ayrıca, 2017'de bir önceki yıla oranla yüzde 3,6 artan sanayi üretimi, 2010’dan bu yana en iyi yıllık performansını kaydetti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) raporuna göre, ülkede sanayi üretimi, aralıkta önceki aya kıyasla yüzde 0,9 arttı. Amerikan ekonomisinin yaklaşık yüzde 12’sini oluşturan veriye ilişkin beklenti yüzde 0,4 artış yönündeydi.

Beklentiyi aşan sanayi üretimi, ayrıca 2017’de bir önceki yıla oranla yüzde 3,6 artarak 2010’dan bu yana en iyi performansını kaydetti.

Raporda, kapasite kullanım oranının aralıkta yüzde 77,9’a çıkarak Şubat 2015’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını gösterdi.
Öte yandan, aralıkta yüzde 0,3 yükselmesi beklenen imalat sanayi üretimi yüzde 0,1 artışla beklentiyi karşılayamadı.

Bu arada, kasım ayına ilişkin sanayi üretimindeki değişim yüzde 0,2 artıştan yüzde 0,1 düşüşe revize edildi. Aynı döneme ait imalat sanayi üretimi verisindeki artış ise yüzde 0,2’den yüzde 0,3'e yükseltildi.

Sanayi sektörünün büyümeyi destekleyeceğine işaret eden verilerin ardından New York borsasında endeksler güne alış ağırlıklı başladı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ABD Sanayi Üretimi
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