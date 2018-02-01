ABD'de tarım dışı verimlilik geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 azaldı, beklenti yüzde 0,7 artış yönündeydi

ABD'de tarım dışı verimlilik geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,7 artış beklentisinin aksine yüzde 0,1 azaldı. Birim emek maliyeti ise aynı dönemde yüzde 2 yükselerek yüzde 0,9 seviyesindeki artış beklentisini geride bıraktı.



ABD Çalışma Bakanlığının güncellediği verilere göre, tarım dışı istihdam verimliliği geçen yılın 4. çeyreğinde 3. çeyreğe göre yüzde 0,1 düştü.



Yüzde 0,7 artış beklentisini karşılamayan veri, Amerikan ekonomisinin yüzde 3’ün üstünde sürdürülebilir büyümeyi yakalamasının da zorluğuna işaret etti. Tarım dışı verimlilik 2017’nin 3. çeyreğinde ise yüzde 2,7 artarak yaklaşık 3 yılın en büyük yükselişini kaydetmişti.

Öte yandan ABD Merkez Bankasının takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyetindeki değişim geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 artış kaydetti. Veriye ilişkin beklenti yüzde 0,9 artış yönündeydi.



Verinin beklentiyi aşmasına karşın ekonomistler, enflasyon düzeltmesi yapıldığında birim emek maliyetinin önceki çeyreğe göre yüzde 1,8 azaldığına dikkati çekti.



Bu durum, ülkede tasarruf oranının son 12 yılın en düşük seviyesine gerilemesini kısmen açıklarken, Amerikalıların artan harcamalarını borçla finanse ettiğine işaret ediyor.