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ABD'de tüketici güven endeksi yükseldi

Conference Board Tüketici Güven Endeksi ocakta önceki aya kıyasla 2,3 puan artarak 125,4 oldu

ABD'de tüketici güven endeksi yükseldi

 ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi ocakta 125,4'e yükselerek beklentiyi geride bıraktı.

Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Conference Board'un raporuna göre, tüketici güven endeksi ocakta önceki aya kıyasla 2,3 puan artarak 125,4 oldu.

Aralıktaki düşüşün ardından toparlanan endekse ilişkin piyasa beklentisi 123 seviyesindeydi.

Conference Board'un raporunda, Amerikalı tüketicilerin geleceğe yönelik değerlendirmelerini yansıtan Beklentiler Endeksinin ocakta 100,8’den 105,5'e yükseldiği, Mevcut Durum Endeksinin ise önceki aya kıyasla 1,2 puan gerileyerek 155,3’e indiği belirtildi.

Bu arada, güne düşüşle başlayan New York Borsası, beklentileri aşan tüketici güven endeksinin ardından bir miktar toparlandı ancak bir süre sonra yüzde 1 civarında düşüşle seyretti.


Kaynak: AA
Etiketler; #ABD Conference Board Tüketici Güveni
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