Ülkede üretici enflasyonu aralıkta aylık yüzde 0,1 gerileyerek 2017 yılını tek düşüşle tamamladı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), aralıkta aylık yüzde 0,1 gerileyerek 2017 yılındaki tek düşüşünü kaydetti.



ABD Çalışma Bakanlığı'nın raporuna göre, ÜFE aralıkta aylık bazda yüzde 0,1 azaldı, yıllık bazda yüzde 3,1’den yüzde 2,6’ya geriledi. Geçen yılı aralıkta gelen tek düşüşle tamamlayan ÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi aylık yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3 artış yönündeydi.

Üretici enflasyonunun aralıkta hafif gerilemesinde toptan gıda fiyatlarının yüzde 0,7 ucuzlaması belirleyici oldu.



Raporda, ayrıca gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE’nin de aralıkta aylık yüzde 0,1 düşüş gösterdiği bildirildi. Yıllık bazda 0,1 puan azalarak yüzde 2,3’e gerileyen çekirdek ÜFE’nin aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,5 artması bekleniyordu.



ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

Yatırımcılar, ÜFE rakamlarının ardından ülkede yarın açıklanacak tüketici fiyat endeksine odaklandı.