ABD ekonomisinde kriz derinleşiyor: Finans balonları patladı!

Ekonomistlerin değerlendirmelerine göre:

"ABD, üretim yerine finans ve hizmet sektörüne yöneldi. Ancak her ekonomik döngünün bir sonu vardır. Çin, düşük maliyetli üretimin ötesine geçerek teknoloji alanında büyük bir devrim yaptı ve ABD için ciddi bir tehdit haline geldi."

Çin’in teknoloji alanındaki başarısı, ABD'nin rekabet gücünü daha da zayıflattı. Örneğin, ABD'nin yapay zeka alanındaki öncüsü ChatGPT'ye karşı Çin, Dipsek adlı daha düşük maliyetli ancak daha gelişmiş bir model geliştirdi.

"Çin, teknolojik dönüşümünü tamamladı ve artık ABD'ye rakip olabilecek seviyeye geldi."

ABD’de işsizlik oranı yükselmeye devam ediyor. Mart ayında 228 bin kişi daha işsiz kalırken, işsizlik oranı %4,2’ye çıktı. Son on yılda yaklaşık 7 milyon imalat istihdamı kaybedildi ve ülke tarihindeki en büyük tarım dışı istihdam düşüşü yaşandı.

Ekonomistler, ABD’nin üretime odaklanmadan sürdürülebilir bir büyüme yakalamasının zor olduğunu belirtiyor:

"ABD, üretmek yerine finansal balonlar yaratarak ekonomiyi canlı tutmaya çalıştı. Ancak bu döngünün sonuna gelindi. Küreselleşme hikayesinin bittiğini artık net bir şekilde söyleyebiliriz."

ABD Başkanı Donald Trump, ekonomideki çöküş sinyallerinin ardından "Yeniden üreteceğiz" mesajı verdi. Ancak ekonomistler, ABD'nin yeniden güçlü bir üretim ekonomisi kurmasının uzun zaman alacağını belirtiyor.

"Bu dönüşüm için uzun bir süreç gerekiyor."

Ekonomik belirsizliklerin arttığı bu dönemde, ABD’nin nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu. Ancak açık olan bir şey var: Küreselleşme dönemi sona erdi ve ABD, ekonomik sürdürülebilirlik için üretime geri dönmek zorunda.