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ABD Hazine Bakanı Mnuchin:

- "Başkan Trump online satışlara vergi uygulanmasını kuvvetle destekliyor"

ABD Hazine Bakanı Mnuchin:

WASHINGTON (AA) - ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Başkan Donald Trump'ın internet üzerinden yapılan alışverişlere vergi uygulanmasını kuvvetle desteklediğini söyledi.

Mnuchin, Beyaz Saray'ın 2019 mali yılına ilişkin bütçe teklifi hakkında ABD Temsilciler Meclisi'nde düzenlenen oturuma katılarak, temsilcilerin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmelerde internetten yapılan alışverişlere yönelik vergi uygulamasını ele aldıklarını kaydeden Mnuchin, "Başkan Trump online satışlara vergi uygulanmasını kuvvetle destekliyor " dedi.

Trump, daha önce konuyla ilgili olarak ülkenin en büyük elektronik ticaret şirketlerinden Amazon'u hedef almıştı. Kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Amazon'un yerel yönetimlere ve geleneksel perakendecilere zarar verdiğini savunan Trump, "Amazon vergi ödeyen perakendecilere büyük zarar veriyor. ABD genelinde kasabalar, şehirler ve eyaletler darbe alıyor, birçok istihdam imkanı kayboluyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede şu an internet üzerinden yapılan alışverişlere sadece satışı yapan şirketin fiziki mağazalarının bulunduğu eyaletlerde satış vergisi uygulanıyor.

ABD Hükümeti Hesap Verebilirlik Ofisi'nin geçen sene yayınladığı bir araştırmaya göre, internetten yaplan alışverişler eyaletlere yaklaşık 13 milyar dolarlık vergi kaybına yol açıyor.

Etiketler; #abd başkanı donald trump #ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin #elektronik ticaret
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