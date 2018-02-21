ABD Hazine tahvil faizlerinin hızlı yükselişinden aldığı destekle küresel piyasalarda yükselen dolar yeni güne 3.80 liranın üzerinde başladı.

ABD Hazine tahvil faizlerinin hızlı yükselişinden aldığı destekle küresel piyasalarda yükselen dolar yeni güne 3.80 liranın üzerinde başladı.



ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin, büyük şirketlere sağladığı büyük vergi indirimlerinin etkisiyle bu yıl borçlanmayı artıracağına ilişkin beklentilerle, Hazine tahvilleri faizleri son dört yılın zirvesine yükseldi.



Hazine faizlerindeki artışın etkisiyle yükselen dolar 3.8087 liraya kadar çıkarken, 1.25 dolardan 1.23 dolara düzeyine çekilen euro da yeni güne 4.68 - 4.69 lira aralığında başladı.



ABD Hazine faizlerinin yükselmesi doları yükseltirken, küresel hisse senedi borsalarında satışlara neden olunca, Borsa İstanbul Endeksi haftanın ikinci gününü yüzde 2.11 düşüşle 113 bin 433 puandan kapattı.

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