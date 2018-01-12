JPMorgan Chase ve Wells Fargo'nun dördüncü çeyrek gelirleri arttı

ABD'li uluslararası yatırım bankacılığı ve finansal hizmet kuruluşlarından JPMorgan Chase ve Wells Fargo, 2017 dördüncü çeyrek net kar ve gelirlerini açıkladı.

JPMorgan Chase'den yapılan açıklamada, 2017'nin dördüncü çeyreğindeki net karın, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,1 düşüşle 4,23 milyar dolar olduğu belirtildi. Şirket, 2016'nın dördüncü çeyreğinde 6,73 milyar dolar net kar elde etmişti.

Kurumun hisse başına karı da 2016'nın dördüncü çeyreğinde 1,71 dolar iken, geçen yılın aynı döneminde 1,07 dolara geriledi.

Öte yandan şirketin 2017'nin dördüncü çeyreğindeki gelirinin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 yükselerek 25,45 milyar dolara ulaştığı bildirildi. Önceki senenin ekim-aralık döneminde JP Morgan Chase'in geliri 24,3 milyar dolar olmuştu.

JPMorgan Chase'in dördüncü çeyrek gelirinin piyasa beklentisinin üzerinde gelmesinin ardından kurumun New York borsasında hisse başına değeri yüzde 0,5 değer kazanarak 112,26 dolara kadar yükseldi.



Wells Fargo

Wells Fargo'dan yapılan açıklamada, bankanın 2017'nin dördüncü çeyreğindeki net karının 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 17 artış göstererek 6,2 milyar dolar olduğu belirtildi. Şirket, 2016'nın dördüncü çeyreğinde 5,3 milyar dolar net kar elde etmişti.

Kurumun hisse başına karı 2016'nın dördüncü çeyreğinde 0,96 dolar iken, geçen yılın aynı döneminde 1,16 dolara yükseldi.



Şirketin 2017'nin dördüncü çeyreğindeki geliri de önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 artarak 22,1 milyar dolara ulaştı. Kurum, 2016'nın dördüncü çeyreğinde 21,6 milyar dolar gelir elde etmişti.



Wells Fargo'nun dördüncü çeyrek bilançosunun piyasa beklentisinin altında gelmesinin ardından New York borsasında bankanın hisse başına değeri yüzde 1,8 değer kaybıyla 62,05 dolara kadar geriledi.