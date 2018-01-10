ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 4,9 milyon varil azalarak 419,5 milyon varile geriledi

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 4,9 milyon varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4,9 milyon varil (yüzde 1,2) azalarak 419,5 milyon varile gerilediğini açıkladı.

Piyasa beklentisi stokların 3,9 milyon varil azalması yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 7,4 milyon varil düşüş kaydetmişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları geçen hafta değişmeyerek 663,7 milyon varilde sabit kaldı.



ABD'nin haftalık benzin stokları ise 4,1 milyon varil (yüzde 1,8) artarak 237,3 milyon varile yükseldi.



Benzin stoklarına ilişkin piyasa beklentisi 2,6 milyon varil artış olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 4,8 milyon varil yükselmişti.



- Ham petrol üretimi azaldı



Bu dönemde ülkenin ham petrol üretimi de bir önceki haftaya göre günlük ortalama 290 bin varil azalarak 9,49 milyon varile düştü.



Ülkenin ham petrol ihracatı da söz konusu haftada bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 460 bin varil azalışla 1,01 milyon varile, ham petrol ithalatı da günlük ortalama 308 bin varil düşüşle 7,66 milyon varile geriledi.



ABD'nin ham petrol stokları ve üretimindeki düşüşün ardından küresel piyasada petrol fiyatlarında yükseliş devam etti.



Londra Brent türü petrolün varil fiyatı 69,16 dolara, ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı da 63,45 dolara kadar yükseldi.