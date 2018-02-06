Bu yıl Brent tipi petrolün varilinin 62 dolar, ABD'nin Batı Teksas türü petrolünün de 58 dolar olması tahmin edilirken, her iki petrol türünün 2018 için ortalama varil fiyat öngörüsü 2'şer dolar yukarı çekildi

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla ilişkin petrol fiyatları tahminlerini yükseltti.

EIA'nın Şubat 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü raporunda, uluslararası en geçerli olan Brent tipi ham petrolün ortalama varil fiyatının bu yıl ortalama 62 dolar seviyesinde olmasının beklendiği belirtildi.

Raporda, ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolünün de ortalama fiyatının bu sene 58 dolar seviyesinde olmasının öngörüldüğü kaydedildi.

EIA'nın ocak ayı Kısa Dönem Enerji Görünümü raporunda, bu yıl Brent tipi petrolün varil fiyatının 60 dolar, WTI türü petrolün de 56 dolar olmasının tahmin edildiği bildirilmişti.



Yeni raporla, her iki petrol türünün 2018 için ortalama varil fiyat öngörüsü 2'şer dolar yukarı çekildi.



Raporda ayrıca, gelecek yıl Brent tipi petrolün ortalama 62 dolar, WTI türü petrolün ortalama 58 dolar olmasının beklendiği bilgisine yer verildi.



ABD'nin petrol üretim tahminleri

EIA ayrıca, ABD'nin 2018 ve 2019'a dair ham petrol üretim öngörülerinin de yukarı çekildiğini duyurdu.



Raporda, ülkenin bu yılki ham petrol üretiminin günlük ortalama 10,6 milyon varil, gelecek yılki ham petrol üretiminin günlük ortalama 11,2 milyon varil olmasının beklendiği kaydedildi.



EIA'nın ocak ayı raporunda, ABD'nin ham petrol üretiminin bu yıl günlük ortalama 10,3 milyon varil, gelecek yıl günlük ortalama 10,8 olmasının tahmin edildiği bildirilmişti.

Buna göre, ABD'nin bu yıla dair ham petrol üretim öngörüsü günlük ortalama 300 bin varil, gelecek yıla dair üretim tahmini de günlük ortalama 400 bin varil yukarı çekilmiş olundu.



Şubat ayı raporunda ayrıca, ülkenin ham petrol üretiminin 2019'un dördüncü çeyreğinde günlük ortalama 11,3 milyon varile yaklaşarak rekor seviyeye ulaşmasının beklendiği kaydedildi.