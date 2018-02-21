Amerikalı şirket hükümete rapor yazdı, AKP özelleştirme için düğmeye bastı. Hükümetin şeker fabrikalarını özelleştirme girişimine karşı üreticiler, besiciler, taşıyıcı işçileri harekete geçti. Ulusal Kanal’a bilgi veren Şeker-İş Sendikası Başkanı İsa Gök, 1 buçuk milyondan fazla imza beklediklerini söyledi. Gök, kapatılması gereken esas kurumun fabrikalar değil Özelleştirme İdaresi olduğunu belirtti.

Talimat gibi rapor Amerikalı şirketten özelleştirme adımı hükümetten geldi. Cumhuriyetin temel kurumlarından olan şeker fabrikalarının satışı için, AKP hükümeti Amerikan şirketinin raporu sonrası harekete geçti. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 14 şeker fabrikası için ihale sürecinin başladığını duyurdu.



Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı işçi ve çiftçi topyekün mücadeleye başladı.



Türk İş’e bağlı Şeker İş Sendikası, hükümetin bu özelleştirme girişimine karşı fabrikaların olduğu yerlerde üretici, besici ve taşıyıcı işçilerin harekete geçtiğini duyurdu.



Ulusal Kanal’a bilgi veren Şeker İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, "1 buçuk milyondan fazla imza bekliyoruz” diye konuştu.



"ÖZELLEŞTİRİLME KURUMU KAPATILMALI”



Gök, Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi halinde Türkiye’nin kaybedeceğini ifade etti. Gök, "Sadece işçilerimizin mağdur olması değil, Türkiye’de şeker sektörü açısından ülkenin pazar haline gelmesi söz konusu. Bakın, pancar 3-4 yılda ekiliyor. Buğday, arpa ayçiçeği gibi istenilen yere de satılamıyor. Tek bir alıcısı var oda; şeker fabrikası. Üretici mutlaka fabrikanın sahibi olmalı. Dünyanın en liberal ülkesi olarak gösterilen Amerika’yı bile örnek gösteriyorlar. Şahıs fabrikası yok. Hal böyleyken Türkiye’de neden böyle bir tercih yapılıyor? Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi üreticiyi zora sokar ama ülkeye de kaybettirecek. Bu konuda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın yetkilileri yanlış bilgilendirdiğini düşüyoruz. Kapatılması gereken özelleştirme kurumudur" dedi



ABD'li Kargil Şirketinin hükümete verdiği ve şeker fabrikalarının özelleştirmesi istenen raporun ardından böyle bir adımın atıldığına dikkat çeken Gök, sendika olarak mücadele edeceklerini belirtti. Gök, "Bizim kapasitemizi en yükseğe çıkartmamız gerekirken özelleştirmeye gitmemiz doğru değil. Biz sendika olarak, ülkemizin içinde bulunduğu süreci göz önünde tutacağız, sadece şeker işçisi için değil ülkenin ve sektörün kaybedeceklerini siyasetçilere anlatacağız.” ifadelerini kullandı.





Haber: Tansev Kara

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