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ABD'ye gidecek heyet belli oldu!

Türkiye ile ABD arasında yaşanan Rahip Brunson gerilimiyle başlayan süreçte diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türkiye'den bir heyet ABD'ye giderek görüşme gerçekleştirecek. ABD'ye gidecek heyet belli oldu.

ABD'ye gidecek heyet belli oldu!

Washington ve Ankara arasındaki yaptırım restleşmesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. 

Amerika'nın yaptırım kararından sonra atılan karşılıklı adımlar krizi daha da derinleştirmişti. Restleşmeler sonrası yüzyüze görüşme kararı alınmıştı. Bu kapsamada başlayacak diplomatik temaslar için adım da atıldı.

Ankara, Amerika'ya 9 kişilik bir heyet gönderme kararı aldı. 

Washigton'a gidecek heyete Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık edecek. 

Heyette  Adalet, Enerji ve Dışişleri bakanlıklarından üçer isim olacak.

Dışişleri Bakanlığı, heyetin ne zaman Amerika'ya gideceğine ilişkin net bir tarih vermedi. Anacak diplomatik kaynaklar bir iki gün içinde Washington'a gidileceğini söyledi.

ulusal.com.tr



 

Etiketler; #abd #heyet #dışişleri
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