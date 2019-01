Samsun'da 2018 yılında 25 milyon dolarlık su ürünleri ihracatı gerçekleştirildi. ABD'ye ilk kez hamsi, Vietnam'a ise alabalık ihracatı yapıldı.

Samsun'dan 2018 yılında ABD'ye ilk kez hamsi, Vietnam'a ise alabalık ihracatı yapıldı.



Tarım ve Orman İl Müdürlüğü verilerine göre, Samsun'dan 2018 yılında 26 ülkeye başta su ürünleri olmak üzere hayvansal ürün ihracatı gerçekleştirildi. İhracatın 25 milyon dolarını su ürünleri, 5 milyon dolarını ise kanatlı hayvan eti ve et ürünleri oluşturdu.



Samsun Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su ürünlerinde en çok ihracatın Norveç, Vietnam ve İsrail'e yapıldığını söyledi.



Samsun'dan Norveç'e 2 milyon 59 bin 542 kilogram balık yağı gönderdiklerini, karşılığında 4 milyon dolardan fazla döviz girdisi sağladıklarını ifade eden Kırmacı, İsrail'e de 1 milyon 28 bin 580 kilogram balık yağı ihraç ettiklerini aktardı.



"Toplam 25 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi"



Bu yıl ilk kez ABD'ye marine edilmiş hamsi, Vietnam'a da alabalık ihraç edildiğini belirten Kırmacı, şunları kaydetti:



"ABD'ye ilk kez 2 bin 245 kilogram hamsi ihracatı yapıldı. Vietnam'a 2 milyon 136 bin 469 kilogram taze alabalık gönderildi. Ayrıca İngiltere, İspanya, Libya, Fransa, Almanya, Japonya, Güney Kore, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai'ye alabalık, somon, hamsi, çipura, çinekop, levrek, palamut ve istavrit, balık unu, balık yağı, deniz salyangozu ve hamsi marine olmak üzere toplam 25 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 5 milyon dolar civarındaki ihracatı ise kanatlı hayvan et ve et ürünleri oluşturmaktadır."



Kırmacı, Almanya, İngiltere ve Fransa'ya da 72 bin 708 dolarlık tıbbi sülük ihracatı yapıldığını sözlerine ekledi.